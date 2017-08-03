Sendika.Org’dan, Guinness Rekorlar Kitabı’na “sansür” başvurusu

Sendika.org yöneticileri, 4 Temmuz 2017 tarihli kararıyla defalarca sansürlenen siteleri için en çok erişim engeline maruz kalan ve bu sansür uygulamasını en çok aşan site olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurdu.

İlk olarak 25 Temmuz 2015’te Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından erişime engellenen Sendika.org, o günden bu yana 58’nci kez erişim engeli yaşadı. Anayasa’ya aykırı olarak erişim engeli uygulandığını belirten site yöneticilerinin hukuki başvuruları da yanıtsız bırakıldı.

Sendika59.org adresi üzerinden yayına başlarken, Guinnes Rekorlar Kitabı’na da başvurarak bu haksız ve hukuksuz uygulamanın dünya çapında kayda geçmesi için adım attı.

Guiness Rekorlar Kitabı’na başvuru

Sendika.org yöneticileri, 4 Temmuz 2017 tarihli kararıyla defalarca sansürlenen siteleri için en çok erişim engeline maruz kalan ve bu sansür uygulamasını en çok aşan site olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurdu.

BTK tarafından sürekli kapatılan Sendika.Org’u sansüre karşı dayanışma gecesine üç gün kala okurları Twitter’da #BenceSendikaOrg etiketiyle anlattı. Etiket kısa sürede Twitter’da Türkiye listesinde birinci sıraya çıktı.