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sendika.org editörü Ali Demirhan gözaltına alındı

Büroda arama gerçekleştiren polis, Demirhan’a ait bilgisayar ve telefona da el koydu

20 Nisan 2017 12:29

sendika.org haber sitesi editörü Ali Ergin Demirhan bu sabah gözaltına alındı.

sendika.org bürosuna sabah saat 05.45’te baskın düzenleyen polis, Demirhan’ı “Yapılan oylama sonucunu meşru göstermemeye çalışarak sosyal medya hesaplarından yapılan eylemleri organize etme, halkı kin, düşmanlığa tahrik, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” gerekçesiyle gözaltına aldı.

Büroda arama gerçekleştiren polis, Demirhan’a ait bilgisayar ve telefona da el koydu.

Demirhan, Esenler Atışalanı Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Demirhan, gözaltına alınmasını Twitter'dan duyurdu:

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