Sendikalı memura kötü haber

T24 - Sendikalı memurlar zammın 10 lirasını daha şimdiden kaybetti. Yeni bir düzenleme yapılmazsa kesinti sürecek.

Sendikalı memurlar, her ay maaşlarının binde dördü ile beşi oranında üyelik aidatı ödüyor. Bir milyon 17 bin sendikalı memurun maaşından yapılan bu kesintilere karşılık, hükümet, 2006'dan bu yana önce sendika ödeneği daha sonra da toplu görüşme primi adı altında ödeme yapıyor.



2006-2008 arasında aylık 5 lira olan ödeme, 2008'den sonra 10 liraya çıkarıldı. 2010 toplu görüşmelerinde de aynı tutar benimsendi.



Ancak Anayasa Mahkemesi, CHP'nin 2006'da ödemeye ilişkin yasanın iptali istemiyle yaptığı başvuruyu geçen hafta sonuçlandırdı. Ntvmsnbc'nin haberine göre mahkeme, sendikalı memurlara ek ödeme yapılmasının, sendikaların bağımsızlığı ilkesine aykırı olduğuna karar verdi.



Maliye Bakanlığı, maddenin iptalinin ardından kamu kuruluşlarına bir yazı göndererek 10 liralık toplu görüşme priminin Kasım ayında ödenmemesini istedi. Bakanlık, ikinci bir yazıyla ödeme yapılmışsa tutarın Aralık maaşından mahsup edilmesi talimatını verdi.



Hükümet, yeni bir düzenlemeyle ödemenin önünü açmazsa sendikalı memurlar maaşlarını bundan sonra kesintili alacak. Böylece 2010 artışlarıyla 25 ile 43 lira arasında zam alan sendikalı memurların 10 lirası zamlı maaştan önce kesilmiş olacak.



Memurlar ise yılda 114 milyon lirayı bulan kesinti için çözüm arıyor. Türkiye Kamu-Sen yönetimi, 20 Kasım'da Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşerek yeni düzenleme talebini iletecek.