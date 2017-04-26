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BBC Türkçe

Sendikalar İstanbul'da 1 Mayıs'ı Bakırköy'de kutlayacak

İşçi ve memur örgütleri bugün yaptıkları ortak basın açıklamasında bu sene İstanbul'da 1 Mayıs'ı Bakırköy Halk Pazarı olarak bilinen alanda kutlayacaklarını açıkladı.

26 Nisan 2017 16:26

İşçi ve memur örgütleri bugün yaptıkları ortak basın açıklamasında bu sene İstanbul'da 1 Mayıs'ı Bakırköy Halk Pazarı olarak bilinen alanda kutlayacaklarını açıkladı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfedarasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfedarasyonu (KESK), Türkiye Tabipler Birliği (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yaptıkları açıklamada İstanbul için Taksim'e izin verilmemesini eleştirdi.

Yapılan ortak basın açıklamasında, "Türkiye'de maalesef 1 Mayıs'lar, iktidarların getirdiği yasaklar ve devlet şiddetinin gölgesi altında kutlanmaktadır. 365 gün bu ülkenin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlere bir gün dahi saygı gösterilmemektedir. Siyasi iktidar bir gün için dahi işçilerin taleplerine kulak vermemekte, yıllardır 1 Mayıs mitinginin kendi istediği yerde yapılmasını dayatmaktadır" denildi.

Sendikalar, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması için girişimlerde bulunmuştu.

Ancak Pazartesi günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun yaptığı toplantıdan sonra Taksim için iznin çıkmadığı belirtildi.

DİSK bu yıl 1 Mayıs afişlerinde ve duyurularında "Hayır"ı öne çıkarırken, kıdem tazminatı ile ilgili yeni düzenlemeye, taşeron işçiliğe ve "işçilerin taleplerinin olmadığı bir anayasaya hayır" diyerek işçileri ve emekçileri 1 Mayıs'a çağırıyor.

1977 yılında düzenlenen geniş katılımlı 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda gelenlerin üzerine ateş açılmasının ardından 34 kişi hayatını kaybetmiş ve özellikle bu yıldan sonra işçiler için Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlamak daha sembolik bir öneme sahip olmuştu.

Taksim Meydanı 2010'da 1 Mayıs kutlamaları için yeniden işçilere açılmıştı.

2013 yılında ise meydandaki 1 Mayıs kutlamaları yeniden yasaklanmıştı.

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