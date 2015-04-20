Sendikalar bugün 1 Mayıs için İstanbul Valisi Şahin ile görüşecek

Yaklaşan 1 Mayıs öncesi görüşme trafiği de hız kazandı. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den oluşan bir heyet bugün İstanbul Valisi Vasip Şahin ile görüşecek.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, görüşe saatinin 17:00'de yapılacağı belirtildi. Sendikalar ve meslek örgütleri daha önce yaptıkları açıklamalarda 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlayacaklarını açıklamaştı.

Vali Şahin: Gösteri yapılacak yerler belli

İstanbul Valisi Vasip Şahin, daha önce katıldığı bir televizyon programında 1 Mayıs'ta Taksim'de kutlama yapılabilir mi sorusuna, "Toplantı ve gösteri yapılabilecek yerler belli. Taksim bunlardan biri değil. O konuya çok girmek istemem" demişti.

'1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama talebimizi ileteceğiz'

Aysel Alp'in Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, DİSK Başkanı Kani Beko, bugün İstanbul Valisi Vasip Şahin'e 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama taleplerini ileteceklerini söyledi.

Beko, "2010, 2011, 2012 yıllarında Taksim'in kapıları açıldığında kimsenin burnu bile kanamadı. Biz yine çiçeklerle, türkülerle, halaylarla bir 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü kutlaması yapmak istediğimizi Vali Bey'e söyleyeceğiz" dedi.

Beko, 1 Mayıs 1977'de 37 emekçinin otellerden ateş açılarak katledildiğini anımsatarak, "Hala onların katilleri bulunmadı. O katiller bulunana, adalet önünde hesap sorulana kadar biz Taksim'de olacağız" diye konuştu. Beko, "Genel seçim öncesinde hassasiyetleri var. Provakasyona neden olmamak lazım. Çorum'da, 1977'de Taksim'de yapılanlar da birer provakasyondu. 12 Eylül faşist cuntasının hazırlıklarıydı, cuntaya zemin hazırlamaktı. Bu tür provakasyonlardan uzak kalmak gerekiyor. Biz bugün Vali Bey'e polis şiddeti, devlet terörü olmaz ise yine kimsenin burnu kanamadan coşkulu 1 Mayıs kutlaması yapabileceğimizi anlatacağız" dedi.