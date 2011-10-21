-Sendikal düzenlemeler Bakanlar Kurulunda ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, 2821 sayılı Sendikalar ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanun tasarı taslağını imza için Bakanlar Kuruluna gönderdiklerini söyledi. Hak-İş 12. Olağan Genel Kurulu, JW Marriot Otel'de başladı. Çelik, genel kurulda yaptığı konuşmada, sendikal mevzuatı çağın gereklerine uydurmak için sosyal taraflarla bir araya geldiklerini söyledi. Üçlü danışma kurulu toplantılarının 3 ay sürdüğünü ifade eden Çelik, çalışmaları tamamladıklarını dile getirdi. Çelik, ''2821 sayılı Sendikalar ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanun tasarı taslağını birkaç saat önce imza için Bakanlar Kuruluna gönderdik'' dedi.