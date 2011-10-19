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Yaşam

Sendikal düzenlemede uzlaşma ANKARA (A.A)

19 Ekim 2011 21:58

-Sendikal düzenlemede uzlaşma ANKARA (A.A) - 19.10.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, sosyal taraflarla yapılan Üçlü Danışma Kurulu Toplantısında, 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin büyük oranda uzlaşıldığını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında toplanan Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı sona erdi. Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda gerçekleştirilen ve Bakanlık Müsteşar Vekili Namık Ata, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Kutadgobilig, Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, ilgili genel müdürler ve diğer yetkililerin katıldığı toplantı yaklaşık 7 saat sürdü. Bakan Çelik, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nda yapılması planlanan değişikliklere ilişkin çalışmaları tamamladıklarını söyledi.  Görüşmelerde taraflar arasında yüzde 100 mutabakat beklenmesinin mümkün olmadığını ifade eden Çelik, ancak görüşmelerde büyük oranda uzlaştıklarını dile getirdi.  Yüzde 50 artı 1 olan iş yeri barajının, kanun taslağında yüzde 40 olarak, yüzde 10 olan iş kolu barajının ise binde 5 olarak yer alacağını belirten Çelik, ancak Hak-İş'in iş kolu barajının olmaması gerektiği yönünde görüş bildirdiğini söyledi. Çelik, kanun taslağının bu hafta içinde Bakanlar Kuruluna gönderileceğini bildirdi.

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