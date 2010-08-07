-SENDİKACILARIN YARGILANMALARINA BAŞLANDI ANKARA (A.A) - 08.07.2010 - Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) Genel Başkanı Yunus Akıl'ın da arasında bulunduğu 4 sendikacının, 15 Aralık 2009'daki eylemleri sırasında, Ankara-İstanbul seferini yapacak Anadolu Ekspresi'nin hareketini engelledikleri iddiasıyla 5'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmalarına başlandı. Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar BTS Genel Başkanı Akıl, BTS Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kitapcı ve Eğitim Sen Şube Yöneticisi Tuğrul Culfa ile sanık avukatları katıldı. Sanıklardan SES Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Çalağan ise rahatsızlığı nedeniyle duruşmada hazır bulunmadı. Sanıklar, savunmalarında atılı suçlamaları reddetti. Sanık Akıl, 25 Kasım 2009'da memur konfederasyonlarının ''uyarı grevi'' yaptıklarını hatırlattı. Bu grevden bir süre sonra 16 arkadaşlarının açığa alındığını anlatan Akıl, bunun üzerine 15 Aralık 2009'da BTS ve Türk Ulaşım-Sen üyelerinin, açığa alınan arkadaşlarının göreve iade edilmeleri için greve çıktıklarını belirtti. Kalkmasını engelledikleri ileri sürülen Anadolu Ekspresi'nin hareket saatinin 22.00 olduğuna, kendisinin ise polis tutanaklarına göre 22.11'de trene çıktığına dikkati çeken Akıl, ''Trene el koyuyoruz, gitmeyecek'' benzeri bir söz söylemediğini bildirdi. Trende bulunan makinist ve kondüktörlerin grev haklarını kullanarak, kendi istekleriyle hareket etmediklerini ifade eden Akıl, trenlerde hareket için en az 2 makinist, tren şefi ve kondüktör bulunması gerektiğini söyledi. ''TCDD 2. Bölge Başmüdürünün, trende makinist, yardımcı makinist, tren şefi olmadığı halde trenin sefere çıkmasını, hatta treni bizzat kullanmayı istediğini'' ileri süren Akıl, lokomotifteyken, trenin yeterli personel olmadan sefere çıkmasının tehlikeli olacağını dile getirdiğini anlattı. Akıl, ''Trendeki personeli tehdit etmedim ve yönlendirmedim. Sendika yöneticisiyim ve yasal haklarımızı savunmak için olay yerindeydim'' dedi. Akıl'ın avukatı Salih İkizler de müvekkilinin, trenin eksik personelle hareket etmesi halinde tehlikeli durumların ortaya çıkabileceği yönünde uyarıda bulunduğunu anlatarak, trende bulunan lokomotif yardımcısı ile diğer personelin tanık olarak dinlenmesini istedi. Duruşma, sanık Çalağan ile trende bulunan lokomotif yardımcısı ve diğer personelin ifadelerinin alınması için ertelendi. BTS Genel Başkanı Akıl, duruşmanın ardından adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, ''haksız ve hukuksuz'' bir dava açıldığını öne sürdü ve ilk celse hakkında bilgi verdi. Duruşmayı izleyen KESK Genel Sekreteri Emirali Şimşek ise haklı eylemlerinin ardından KESK üyelerine dava açıldığını ifade ederek, bunun ''yeni bir hukuksuzluk'' olduğunu iddia etti. İddianamede, sanıkların ''demir yolu ulaşım aracının hareketini engelledikleri'' iddiasıyla 2'şer yıldan 5'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.