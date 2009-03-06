T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sendikacılar Bağış'ı protesto etti

Bağış'ın Türkiye’nin AB ile üyelik sürecine katkıda bulunan sivil toplum örgütleriyle yaptığı toplantıda konuşturmama krizi yaşandı.

06 Mart 2009 02:00

AB’den Sorumlu Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye’nin AB ile üyelik sürecine katkıda bulunan sivil toplum örgütleriyle yaptığı toplantıda ‘konuşturmama’ krizi yaşandı.


Ankara’da sabah onda başlayan toplantıda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ’a söz verildi. Ancak davetliler arasında yer alan işçi örgütleri Türk-İş ve Hak-İş ile işveren örütü TİSK başkanlarına söz verilmeyerek panele geçildi.

Üç başkan kendilerine söz verilmemesi üzerine MEB Şura Salonu’nu ayrı ayrı terk ettiler. Salondan en son çıkan ve aynı zamanda AB Karma İstişare Komitesi Eşbaşkanı olan TİSK Başkanı Tugrul Kutadgobilik’in yerinden kalkarken, durumu protesto ettiğini bildirdiği öğrenildi.

Hak-İş Başkanı Salim Uslu ise konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Son derece acemice organize edilmiş bir toplantı. Geçmişte yapılan toplantıların bile gerisinde. STÖ’lerin bugüne kadarki Türkiye-Ab ilişkilerinin gelişim, sorumluluk ve birikimini yok sayan bir toplantı. Örgütlü kesimleri dışlayan bir toplantı” dedi.

ETİKETLER

sivil toplum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24