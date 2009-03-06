Sendikacılar Bağış'ı protesto etti

AB’den Sorumlu Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye’nin AB ile üyelik sürecine katkıda bulunan sivil toplum örgütleriyle yaptığı toplantıda ‘konuşturmama’ krizi yaşandı.





Ankara’da sabah onda başlayan toplantıda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ’a söz verildi. Ancak davetliler arasında yer alan işçi örgütleri Türk-İş ve Hak-İş ile işveren örütü TİSK başkanlarına söz verilmeyerek panele geçildi.



Üç başkan kendilerine söz verilmemesi üzerine MEB Şura Salonu’nu ayrı ayrı terk ettiler. Salondan en son çıkan ve aynı zamanda AB Karma İstişare Komitesi Eşbaşkanı olan TİSK Başkanı Tugrul Kutadgobilik’in yerinden kalkarken, durumu protesto ettiğini bildirdiği öğrenildi.



Hak-İş Başkanı Salim Uslu ise konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Son derece acemice organize edilmiş bir toplantı. Geçmişte yapılan toplantıların bile gerisinde. STÖ’lerin bugüne kadarki Türkiye-Ab ilişkilerinin gelişim, sorumluluk ve birikimini yok sayan bir toplantı. Örgütlü kesimleri dışlayan bir toplantı” dedi.

