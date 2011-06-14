-SENDİKACI MEMURA HARCIRAH ANKARA (A.A) - 14.06.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurum İdari Kurul toplantılarına katılan sendika temsilcilerine Harcırah Kanunu doğrultusunda ödeme yapılabileceğini bildirdi. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Enerji-Sen, özellikle taşrada görev yapan sendika temsilcilerinin Kurum İdari Kurul toplantılarına katılması için idarelerin görevlendirme yapmaması ve harcırah ödememesi nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurdu. Başvuruda, Kurum İdari Kurulu'nun idarenin yasal bir organı olduğuna dikkat çekilerek, idare tarafından görevlendirme yapılması ve harcırah ödenmesi için görüş istendi. Başvuruyu değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurum İdari Kurullarının, kurum düzeyinde kamu görevlilerinin çalışma koşulları ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması için görüş bildirmek üzere oluşturulduğunu belirtti. Sendikal faaliyetlerde kamu görevlilerine kolaylık sağlanması için 2002'den bu yana 5 Başbakanlık Genelgesi yayımlandığına işaret eden bakanlık, ayrıca Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nda yer almayan konular hakkında sendika temsilcilerine, Sendikalar Kanunu, Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ile kamu görevlilerinin tabi olduğu personel kanunlarının ilgili hükümlerinin uygulanacağını kaydetti. Bakanlık bu nedenlerle Kurum İdari Kurul toplantılarına katılan sendika temsilcilerine kurumlarınca kolaylık sağlanması gerektiğini vurguladı. Bakanlık ayrıca toplantılara katılan sendika temsilcilerine harcırah verilmesinin ilgili idarelerce Harcırah Kanunu'na göre değerlendirilebileceğini bildirdi. Türk Enerji-Sen Genel Başkanı Celal Karapınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başvuruları üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının verdiği yanıtın sendika temsilcilerinin yaşadıkları bir mağduriyetin sonlanması anlamına geldiğini söyledi. Kurum İdari Kurul toplantılarının idarenin de içinde olduğu ve bizzat yönettiği bir toplantılar olduğuna dikkati çeken Karapınar, ''Yani ortada bir kamu hizmeti vardır. Bu hizmete katkı sağlayan kamu çalışanlarının izin ve harcırah konusunda mağdur edilmesi büyük bir haksızlık ve yanlışlıktı. Çalışma ve Sosyal Bakanlığı da bu konuda bizim haklı olduğumuzu başvurumuza verdiği cevapla tescillemiş oldu. Umarız bundan sonra idareler sendika temsilcilerine bu konuda gerekli kolaylığı gösterirler, harcırahlarını öderler'' dedi.