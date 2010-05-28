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Sencer Ayata, Nihat Matkap ve Enver Aysever'in üyeliklerinin iptali istendi

CHP'li Özcan Er, PM'ye seçilen Sencer Ayata, Nihat Matkap ve Enver aysever'in üyeliklerinin iptali için savcılığa ve ilçe seçim kuruluna başvurdu.

28 Mayıs 2010 03:00

 T24- CHP üyesi Özcan Er, CHP'nin 33. Olağan Kurultayı'nda CHP Parti Meclisine (PM) seçilen Sencer Ayata, Nihat Matkap ve Enver Aysever'in, CHP üyesi olmadıkları iddiasıyla, PM üyeliklerinin iptali için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ve Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurdu.



CHP'de kaybolan MYK defteri bulunamıyor


Özcan Er, başvuru dilekçesinde, Ayata, Matkap ve Aysever'in, 22-23 Mayıs 2010 tarihi itibarıyla CHP'ye üyeliklerinin bulunmadığını iddia ederek, partiye üye olmayan birinin PM'ye seçilmesinin CHP Tüzüğü ve Siyasi Partiler Yasası'na aykırı olduğunu savundu.

 
CHP'nin 33. Olağan Kurultayı'nı yöneten Divan Başkanı'nın da partiye üye olmayanların PM'ye seçilmesine imkan verdiğini öne süren Özcan Er, bazı eski CHP Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin bu duruma ilişkin itirazlarda bulunduklarını ancak bunun dikkate alınmadığını kaydetti.

 

Sencer Ayata, Nihat Matkap ve Enver Aysever'in CHP PM üyeliğine seçilmesinin, CHP Tüzüğü ve Siyasi Partiler Yasası'na aykırılık teşkil ettiğini öne süren Özcan Er, bu kişilerin PM üyeliklerinin iptaline karar verilmesini talep etti.

 

Özcan Er, dilekçe ekinde CHP Üye Kayıt ve Karar Defteri, 33. Kurultay öncesi MYK kararları, MYK tutanakları gibi belge ve bilgileri de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ve Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına delil olarak sundu.

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