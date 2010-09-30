Şenay Avcı: Evde bulunan kimlikler görev gereğiydi

T24

'Kimlikler görev icabı verilmişti'

Şenay Avcı, “Bugün bazı gazetelerde evimizde çıkan Kalaşnikof marka tüfeğin ruhsatsız olduğu yazıldı. Ancak o silah benim adıma 1989 yılında ruhsatlanmıştı. Bunu gelen ekipler tutanağa da geçirdi. Bu kadar çarpıtmayı ve yalanı nasıl yazabiliyorlar anlamıyorum” dedi.Şenay Avcı, evde Hanefi Avcı’nın resmi bulunan çok sayıdaki kimlik ve pasaportların görev gereği kendisine verilen belgeler olduğunu söyledi. Avcı, şöyle konuştu:“Bu kimlik ve pasaportlar istihbaratçı olan Hanefi Avcı’ya devletin verdiği görevlerde kullanılmıştır. Hepsi devletin arşivlerinde kayıtlıdır. Özellikle terör örgütüyle ilgili yaptığı çalışmalarda kullandığı kimlikler sanki yaşadışıymış gibi yazılıyor. Bu yalanlara kendileri inanıyorlar mı acaba?”Dün Eskişehir’deki evinde yapılan aramada bir adet ruhsatlı Kalaşnikof marka tüfek yanında iki tabanca bulunmuştu. Bulunanlar arasında, silahlara ait şarjörler yanında cep telefonları ile S.G, S.K ve B.A, S.G.A adına düzenlenmiş kimlik, pasaport ve sürücü belgeleri yer almıştı.