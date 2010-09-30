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Şenay Avcı: Evde bulunan kimlikler görev gereğiydi

Hanefi Avcı’nın eşi Şenay Avcı, Eskişehir’de yapılan ev araması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

30 Eylül 2010 03:00

T24 - Yazdığı “Haliç’te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat” kitabı ile büyük tartışma yaratan ve önceki gün İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla tutuklanan Hanefi Avcı’nın eşi Şenay Avcı, Eskişehir’de yapılan ev araması ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Şenay Avcı, “Bugün bazı gazetelerde evimizde çıkan Kalaşnikof marka tüfeğin ruhsatsız olduğu yazıldı. Ancak o silah benim adıma 1989 yılında ruhsatlanmıştı. Bunu gelen ekipler tutanağa da geçirdi. Bu kadar çarpıtmayı ve yalanı nasıl yazabiliyorlar anlamıyorum” dedi.


'Kimlikler görev icabı verilmişti'

Şenay Avcı, evde Hanefi Avcı’nın resmi bulunan çok sayıdaki kimlik ve pasaportların görev gereği kendisine verilen belgeler olduğunu söyledi. Avcı, şöyle konuştu:

“Bu kimlik ve pasaportlar istihbaratçı olan Hanefi Avcı’ya devletin verdiği görevlerde kullanılmıştır. Hepsi devletin arşivlerinde kayıtlıdır. Özellikle terör örgütüyle ilgili yaptığı çalışmalarda kullandığı kimlikler sanki yaşadışıymış gibi yazılıyor. Bu yalanlara kendileri inanıyorlar mı acaba?”

Dün Eskişehir’deki evinde yapılan aramada bir adet ruhsatlı Kalaşnikof marka tüfek yanında iki tabanca bulunmuştu. Bulunanlar arasında, silahlara ait şarjörler yanında cep telefonları ile S.G, S.K ve B.A, S.G.A adına düzenlenmiş kimlik, pasaport ve sürücü belgeleri yer almıştı.


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