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Dünya

Senatörlük yarışına giren Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi üyesi Dr. Mehmet Öz'e Biden yönetiminden mesaj: İstifa et ya da görevine son verilecek

Federal bölge seçimlerine aday olan isimlerin Beyaz Saray'a bağlı bir kurumda görev almasının Biden yönetiminin politikalarına ters olduğuna dikkat çekildi

24 Mart 2022 12:49

ABD Başkanlığı Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi, ABD Başkanı Joe Biden adına Cumhuriyetçi Parti’den senatörlük yarışına giren Dr. Mehmet Öz’den üyelikten istifa etmesini, aksi takdirde görevine son verileceğini bildirdi.

ABD Başkanlığı Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi, Cumhuriyetçi Parti’den senatör adayı olan Dr. Mehmet Öz ve Herschel Walker’a ABD Başkanı Biden adına bir mektup gönderdi. Mektupta, iki ismin de konsey üyeliklerinden yerel saatle 18.00’e kadar istifa etmesi, aksi takdirde görevlerine son verileceği belirtildi.

Federal bölge seçimlerine aday olan isimlerin Beyaz Saray'a bağlı bir kurumda görev almasının Biden yönetiminin politikalarına ters olduğuna dikkat çekildi.

Öz ve Walker, eski Başkan Donald Trump döneminde Başkanlık Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi'ne atanmıştı.

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