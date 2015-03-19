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Dünya
Deutsche Welle

Senatörlerden 'Türkiye'de sansür' uyarısı

74 ABD'li senatör Dışişleri Bakanı John Kerry’ye açık bir mektup yazarak, Türkiye’de basın özgürlüğünün sağlanması için daha fazla çaba gösterilmesini istedi.

19 Mart 2015 23:16


100 ABD'li senatörden 74'ünün imza attığı mektupta, “Türk hükümetinin Türk medyasını cezalandırma ve medyaya sansür uygulama girişimi ABD'de büyük bir kaygıya vesile olmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Kerry'ye bugün gönderilen mektupta, “Türk hükümetinin medyaya sansür uygulama yönündeki büyük çabası, demokrasi, özgür toplum, serbest piyasa ekonomisi, hukuk devleti ve fırsat eşitliği ilkelerine karşı bir hakarettir” dendi.

Senatörler, Dışişleri Bakanı Kerry'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir an önce bir araya gelerek, görüşmede bu konuları gündeme getirmesini istedi.

180 ülkedeki basın özgürlüğü durumunun incelendiği Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün basın özgürlüğü endeksinde Türkiye bu sene 154'üncü sırada yer almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise basın özgürlüğü ihlalleri iddialarını reddederek, dünyanın hiçbir yerinde basının Türkiye'deki kadar özgür olmadığını belirtmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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