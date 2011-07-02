-SENATÖR MCCAIN: ESAD GİTMELİ ANKARA (A.A) - 01.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ABD'li senatörler John McCain, Joe Lieberman ve Lindsey Graham, Türkiye'nin bölgesel gelişmelerdeki rolünün önemine dikkatİ çekerek, Türkiye'nin İsrail-Filistin sorununun çözümünde de rol oynayabileceğini kaydetti. Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki görüşmenin ardından basına açıklama yapan John McCain, Türkiye'nin Suriye yaklaşımını nasıl değerlendirdikleri sorusu üzerine, "Başbakan Erdoğan'ın, Beşşar Esad ve hükümetine reformlar konusunda ciddi uyarılarda bulunduğunu" belirtti. McCain, ''Esad'ın çok sayıda Suriyeli öldürdüğünü ve kendisinin kişisel olarak gitmesi gerektiğini düşündüğünü" söyledi. McCain, "Başbakan'ı takdir ediyoruz ancak bir konuda fikir ayrılığımız var, biz kişisel olarak Esad'ın artık gitmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Başbakan Erdoğan'ın söylediklerinden ve tavrından memnuniyet duyduğunu dile getiren McCain, son derece yararlı bir görüşme yaptıklarını, "İsrail-Filistin arasındaki barış görüşmeleri, Libya, Suriye ve Türk Amerikan ilişkilerini" konuştuklarını belirtti. McCain görüşmeyi "mükemmel bir toplantı" olarak niteledi, Başbakan Erdoğan'ın ve Türkiye'nin, Afganistan ve Irak'ta oynadığı rolden dolayı özellikle minnettar olduklarını söyledi. ABD'li Senatör McCain, "Başbakan'ın bölgedeki liderliğini çok takdir ediyoruz. Türkiye, Arap Baharı'nda da model olarak öne çıktı ve Türkiye bölgede bir model olarak görülüyor" dedi. Türkiye'nin, ekonomik kalkınmışlığı ve demokrasisi anlamında bölgede özenilen bir ülke olduğunu belirten McCain, bunu kendilerinin de takdir ettiklerini söyledi. -"BAŞBAKAN ERDOĞAN, BU BÖLGENİN EN ETKİLEYİCİ SÖZCÜSÜ..." Lieberman da Başbakan Erdoğan'la çok iyi bir toplantı yaptıklarını belirterek, kendisini seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik ettiklerini kaydetti. Lieberman, "sadece seçimlerdeki zaferi nedeniyle değil, seçime katılım ve seçimin sorunsuzluğu nedeniyle de tebrik ettiklerini" belirterek, "Türkiye büyük bir demokrasi olmayı sürdürüyor" dedi. Türk-Amerikan ilişkilerinin gelecekte de iyi bir şekilde süreceğini belirten Lieberman, Türkiye'nin çok istikrarlı bir ülke olduğunu ve bu bölgedeki her önemli sorunda "çok kritik bir rol oynadığını" kaydetti. Görüşmenin çok kapsamlı ve dostane olduğunu vurgulayan Lieberman, "Müttefikimiz Türkiye'den çok olumlu izlenimler aldık" diye konuştu. Lindsey Graham da "Şimdiye kadar bir ülke lideriyle yaptığım en iyi görüşmeydi" diye tanımladığı toplantı sonrası, "Umarım Türkiye, İsrail-Filistin sorununun çözümünde rol oynayabilir" dedi. Irak'ın istikrara kavuşmasında da Türkiye'nin rol oynayacağını düşündüklerini belirten Graham, "Başbakan Erdoğan, bu bölgenin en etkileyici sözcüsü" diye konuştu. Özellikle Ortadoğu konusunda uzman olan senatörlerin, temaslarının ardından yarın Türkiye'den ayrılması bekleniyor. Başbakan Erdoğan ile senatörlerin yaklaşık 1,5 saat süren görüşmesinde, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de bulundu.