Senatör Elizabeth Warren: Trump hükümeti yozlaşmıştır

T24 Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde 2020 seçimlerinde başkanlığa aday olmak için ilk adımını atan Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Donald Trump hükümetinin "yozlaşma içinde debelendiğini" belirtti.

MSNBC kanalında bir programa konuk olan Warren, Trump ile ilgili açıklamalarda bulundu. Trump hükümetinin politikalarının sadece zenginlere ve büyük şirketlere fayda sağladığını belirten Warren, hükümetin yozlaşmış olduğunu belirtti ve ekledi "Benim gördüğüm kadarıyla yozlaşma sistemi fethettiğinde ve bu yozlaşma giderek ilerlediğinde karşınıza sonunda Trump gibi biri çıkıyor "dedi.

Warren, bütün bunlara rağmen Trump'ın aldığı Suriye'den çekilme kararını desteklediğini belirtti.