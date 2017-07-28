Senato'dan Rusya'ya yeni yaptırımlara onay

ABD Senatosu Rusya'ya yeni yaptırımlar getiren yasa tasarısını onayladı. Başkan Donald Trump'ın yasayı veto ederek kendi partisi Cumhuriyetçi Parti'yi kızdırmak ya da Moskova'ya karşı sert bir tutum almak arasında karar vermesi gerekecek.

Senato'nun onayladığı tasarıya göre, Trump yönetiminin Rusya'ya mevcut yaptırımları hafifletmeden veya kaldırmadan önce Kongre'nin onayını alması gerekecek. Tasarı Başkan Trump'ın onay ya da veto etmesi için Beyaz Saray'a gönderilecek. Ancak Başkan Trump'ın yasayı veto etmesi durumunda yasanın hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da güçlü desteğe sahip olduğu ve Başkan'ın vetosuna rağmen geçirilebileceği bildiriliyor.

Bu yasa Başkan Trump'ın Moskova ile daha sıcak ilişkiler kurma yönündeki hayallerinin de sonu anlamına geliyor. Yaptırımlar Rusya'nın 2016 ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının araştırıldığı bir dönemde geldi. Moskova iddiaları reddediyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yasaya karşılık verme tehdidinde bulundu. Putin Moskova'nın yasanın son halini gördükten sonra nasıl bir karşılık verileceğine karar vereceğini söyledi. Yasanın Rus sanayii ve ekonomisini etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Moskova'nın dışında Avrupa Birliği'nden (AB) de yasaya tepki geldi. AB Rusya'ya yeni yaptırımların enerji güvenliğini etkileyebileceğini söylüyor. AB enerji kaynakları açısından Rusya'ya bağımlı bulunuyor.

Yasa tasarısında İran ve Kuzey Kore'ye de yaptırımlar getiriliyor.

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Reuters, SSB/BÖ