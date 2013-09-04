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Dünya

Senato'dan Obama'yı sınırlama hazırlığı

Senato Dış İlişkiler Komitesi, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suriye rejimine yönelik askeri güç kullanma yetkisine 90 gün sınırı getirmeye hazırlanıyor

04 Eylül 2013 14:04

Senato Dış İlişkiler Komitesi, Obama'nın Kongre'ye gönderdiği taleple ilgili olarak yeni bir tasarı metni hazırladı. 
Buna göre, Suriye'ye yönelik askeri eyleme 60 gün sınırı getirildi, ancak Kongre'nin karşı çıkan olmazsa, 30 gün daha süreyi uzatabilme hakkı bulunacak. Yani toplamda Obama'nın askeri güç kullanmak için 90 günü olacak.
 

ABD askeri savaşmayacak

 
Bunun yanında tasarı, Suriye'ye herhangi bir Amerikan askerinin gönderilmeni de yasaklıyor. 
Tasarının, komite tarafından bugün oylanması bekleniyor. Eğer tasarı kabul edilirse, Senato Genel Kurul'una gelecek hafta oylamaya sunulacak.
Obama, zorunda olmadığı halde Suriye'ye müdahale için Kongre oylamasına gitti. Son günlerde de senatörlerle görüşerek desteklerini almaya çalışıyordu. ABD'nin eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı General Jack Keane, Obama'nın senatörlere, Esad'ın askeri gücünü tamamen kıracak bir operasyondan bahsettiğini açıklamıştı. Ayrıca Keane de saldırının sadece uzaktan olacağına, ABD askerlerinin Suriye'ye ayak basmayacaklarını söylemişti.

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