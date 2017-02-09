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Deutsche Welle

Senato'dan Adalet Bakanı Sessions'a onay

Irkçı olmakla suçlanan Senatör Jeff Sessions ABD Adalet Bakanlığı'na getirildi.

09 Şubat 2017 14:43

ABD'de ‘şahin' olarak tanınan 70 yaşındaki Senatör Jeff Sessions Senato'daki oylamada yeterli oy sayısına ulaşarak Adalet Bakanlığı görevine başladı. Sessions'un bu göreve uygunluğu yoğun tartışmalara yol açmıştı. Muhafazakâr senatörün Adalet bakanı olması 47'ye karşı 52 oyla kabul edildi.

1980'li yıllardaki ırkçı ifadeleri ve faşist Ku-Klux-Klan'a sempati duyduğunu açıklaması Jeff Sessions'a Yüksek Mahkeme üyeliğine atanma şansını kaybettirmişti. ABD'nin yeni adalet bakanı ırkçı olduğu suçlamalarını geri çevirmişti.

Kongre'deki hararetli tartışmalar sırasında, ırkçılıkla mücadele eden Martin Luther King'in eşinin kaleme aldığı mektuptan bazı pasajlar aktaran Demokrat Parti Senatörü Elizabeth Warren'e konuşma yasağı verildi. Bayan King mektubunda, Jeff Sessions'un seçme hakkını kullanmamaları için yaşlı siyahilere gözdağı verdiğini dile getirmişti.

Cumhuriyetçi çoğunluk Senatörlüğü henüz sona ermemiş olduğu için Sessions'un genel kurulda tahkir edilemeyeceği gerekçesiyle Warren'in söz hakkının elinden alınmasını kararlaştırmış, Demokrat Parti Senatörleri ise Elizabeth Warren'i desteklediklerini açıklamışlardı.

Donald Trump kabinesinin ‘sağ açıkları' arasında adı geçen Sessions'un Alabama Adalet Bakanlığı görevi sırasında basın sözcülüğünü yapan Stephen Miller Başkan Trump tarafından Beyaz Saray Siyasi Direktörlüğüne getirilmişti. Miller, vize ambargosu ve mülteci alma yasağı kararnamesini hazırlayan ekipte yer almıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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