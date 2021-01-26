Senato onayladı; Janet Yellen, ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı olacak

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ABD'nin yasama organı Kongre'nin üst meclisi Senato, Başkan Joe Biden'ın aday gösterdiği Janet Yellen'ın Hazine Bakanı olmasına onay verdi. Bu vesileyle Yellen, ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı oldu.

Senato'da 84 senatör Yellen'ın kabinede görev almasına onay verirken, 15 senatör karşı çıktı. Karşı oy kullanan senatörlerin tümü Cumhuriyetçi Partiliydi. Bazı Cumhuriyetçiler, Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık Koronavirüs yardım paketi konusundaki endişelerini dile getirmişti. 34 Cumhuriyetçi, Yellen'a destek verdi.

Demokrat Senatör Dianne Feinstein, Yellen'ın bakan olmasının ardından, "Bir duvar daha yıkıldı. Erkeklerin domine ettiği bir alanda sonunda bir kadının Hazine Bakanlığı'na liderlik ettiğini görmek çok sevindirici" dedi.

74 yaşındaki Yellen, 2014 yılında ABD Merkez Bankası'na (Fed) başkanlık eden ilk kadın olarak da tarihe geçmişti.

Beyaz Saray, Yellen'ın ne zaman yemin edeceğini açıklamadı.