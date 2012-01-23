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Dünya

Senato genel kurulunda 13 kişi konuşacak PARİS (A.A)

23 Ocak 2012 18:03

-Senato genel kurulunda 13 kişi konuşacak PARİS (A.A) - 23.01.2012 - Fransa Senatosu genel kurulunda, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının inkarını suç sayan yasa teklifinin görüşülmesi sırasında 13 senatör konuşma yapmak için kayıt yaptırdı. Genel kurul, yerel saat ile 15'de hükümet adına söz alan parlamento ile ilişkilerden sorumlu bakan Patrick Ollier'in konuşmasıyla başlayacak. Daha sonra kanunlar komisyonu başkanı ve raportör Jean-Pierre Sueur söz alacak.  Genel kurulda konuşmalar önce siyasi gruplar adına yapılacak, daha sonra kişisel konuşmalara geçilecek. Genel kuruldaki konuşmaların yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor. Konuşmaların ardından kanunlar komisyonu başkanı Jean-Pierre Sueur'un, yasa teklifinin incelenmeye alınmamasını öngören değişiklik önergesi oylamaya sunulacak. Sueur'un dışında, Jacques Mezard da, yine yasa teklifinin incelenmeye alınmaması isteyen değişiklik önergesi sundu. Mezard, bunun dışında ayrıca teklifin komisyona gönderilmesini talep eden bir ikinci değişiklik önergesi daha sundu. Kanunlar komisyonu, geçen hafta, ''anayasaya, ifade ve düşünce özgürlüğü ve araştırma özgürlüğüne aykırı'' olduğu gerekçesiyle, yasa teklifinin incelenmeye alınmasının reddedilmesini istemişti. Yasa teklifi, ''Fransa'nın kanunla tanıdığı bütün soykırımların inkarının suç sayılmasını'' öngörüyor. Teklif yasalaşırsa, Fransız mahkemeleri, suçlanan kişilere bir yıl hapis ile 45 bin avroya kadar ceza isteyebilecek.

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