Senaryo ihtilafı davası sounuçlandı

Yeşim Ustaoğlu’nun yönettiği 1999 tarihli “Güneşe Yolculuk” adlı film, iki yönetmen arasında sorun yaratmıştı. Yönetmen Tayfun Pirselimoğlu, söz konusu filmin senaryosunun kendisine ait olduğunu ileri sürerek, Ustaoğlu hakkında dava açmıştı. Yıllardan bu yana devam eden dava sonuçlandı. Mahkeme, Ustaoğlu’nu haklı buldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ustaoğlu yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“Yönetmenliğini üstlendiğim ve aynı zamanda senaryosunu yazdığım ‘Güneşe Yolculuk’ adlı filmimle ilgili son zamanlarda gerek sinema kamuoyunda, gerekse dijital medyada filmin senaryosunun Tayfun Pirselimoğlu’na ait olduğu ve bu durumun mahkeme kararıyla kesinleştiği şeklinde yanlış bilgiler yayılmaktadır. Pirselimoğlu’nun davacısı olduğu aramızdaki senaryo ihtilafı davası sonuçlanmış olup, İstanbul I. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin vermiş olduğu 2013/71 esas ve 2013/91 karar sayılı ve 21.05.2013 tarihli ilamın gerekçesinde, ‘ancak senaryo işleme eser olup tretmandan bağımsız olmamakla beraber, tretmanın sahibi olan davacının seneryosunun oluşturulmasına bizzat katılmadığından davacının senaryo sahibi olarak kabul edilemeyeceği, senaryonun sahibinin işleyen pozisyonundaki Yeşim Ustaoğlu olduğu’ açıklanmış ve senaryo yazazının Ustaoğlu olduğu açıkça belirtilmiştir. Karar, Yargıtay tarafından da onaylanmıştır.”