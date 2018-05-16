Senaryo doktorları sertifikalarını ünlü isimlerin elinden aldı

İSTANBUL, (DHA)- SİNEMA ve Televizyon endüstrisinde nitelikli senaryoların üretilmesi amacıyla Nişantaşı Üniversitesi tarafından açılan senaryo doktorluğu eğitimi sertifika programı katılımcıları eğitimlerini tamamladı. Türkiye\'de bu alanda ilk kez açılan programın katılımcıları sertifikalarını yapımcı Faruk Turgut, yapımcı ve senarist Birol Güven ve programın koordinatörü Prof. Dr Gülseren Yücel\'in elinden aldı.

Programın eğitmenliğini Prof. Dr. Gülseren Yücel, Senaryo danışmanı Işıl Sönmez, dramaturg ve eğitmen Erdem Avşar, yazar ve yönetmen Ümit Ünal, yapımcı Duygu Albayrak, yazar ve yapımcı Birol Güven ve yapımcı Faruk Turgut yaptı.

Program koordinatörü Prof. Dr Gülseren Yücel ‘’Programın hedef kitlesi bu alanda kariyer yapmak isteyenler, kendi senaryolarını eleştirel bir gözle değerlendirme becerisi kazanmak isteyen senaryo yazarları, yapım şirketleri ile televizyon kanallarında yaratıcı yapımcı olarak çalışanlardı’’dedi. Eğitimin amacının bir senaryonun iyi ve sorunlu yönlerini derinlemesine analiz edebilmek, sorunları ve geliştirilmesi gereken alanları somut ve teknik kavramlarla ifade edebilmek, etkili ve işlevsel senaryo raporu hazırlamanın yöntemlerini öğrenmek olduğunu belirten Prof. Dr. Yücel, katılımcıları endüstriyel ilişkiler ağı ile tanıştırmayı sağlamanın da eğitimin bir parçası olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Yücel bu programın senaryo doktorluğunun bir meslek ve kalıcı bir değer olarak sinema ve televizyon endüstrinde yer edinmesine katkı sağlayacağına inandıklarını, ileri tarihlerde programın tekrar açılacağını söyledi.

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