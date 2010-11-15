'Senaristler ruh hastası'

T24 - Televizyon dizilerinden şikayet eden AKP'li milletvekili Halide İncekara ağır ifadeler kullandı. Birçok dizinin konusunu "sapıklık" olarak niteleyen İncekara, senaristlerinin ruh sağlığından şüpheli olduğunu söyledi.



TBMM Kayıp ve Mağdur Çocuklar Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul milletvekili Halide İncekara, tartışma yaratan demeçler verdi. Ntvmsnbc'de yayımlanan haber şöyle:



Yaprak Dökümü, Fatmagül'ün Suçu Ne gibi çok izlenen dizilerin konusunu "sapıklık" olarak niteleyen İncekara, senaristlerinin ruh sağlığından şüpheli olduğunu söyledi.



İncekara'ya senaristlerin tepkisi gecikmedi. Dizi senaristleri de bir açıklama yaparak, "Sapkınlık içinde değiliz, hakarete sessiz kalmayacağız" dedi.



İncekara Yaprak Dökümü, Fatmagül’Ün Suçu Ne gibi dizilerin sapıklıkları teşvik ettiğini söyledi ve "Bu dizilere muhafazakarlar reklam veriyor" ifadesini kullandı.



İncekara'nın eleştirdiği dizilerin senaristlerinden Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu açıklama yaptı.



Her iki senrasit de İncekara'nın "ruh hastaları, şuur altındaki sapıklıkları yazarak kitleleri etkiliyorlar" sözlerine tepkiliydi.



Her iki senarist de yaptıkları açıklamada, "Ruh sağlığımız yerinde. Sapıklık ve sapkınlık içinde değiliz" ifadesini kullandı.



Hakarete sessiz kalmayacaklarını vurgulayan senaristler, ayrıca hukuki girişimde bulunacakları mesajını da verdi.





