Senaristin senaryosu gerçek oldu

Sun Express'in Antalya-Diyarbakır seferini yapacak uçakta bulunan, senarist olduğu belirtilen yolcunun elinde “Bomba var, oyun devam ediyor” yazısı olduğunu gören yolcular, bomba ihbarında bulundu. Uçakta bomba olmadığı belirlendi.



Sun Express'in 9220 sefer sayılı, saat 13.50'de Antalya-Diyarbakır seferini yapacak uçağında, senarist olduğu bildirilen V.A'nın elinde “Bomba var, oyun devam ediyor” yazısı olduğunu gören bazı yolcular, görevlileri uyardı. Bunun üzerine polise haber verildi.



Köpeklerin de kullanıldığı bomba arama çalışmasında, herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Sun Express yetkilileri, metnin tiyatro yazarı ve senarist V.A'ya ait olduğunun belirlendiğini, V.A'nın Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığını söylediler.



Bomba ihbarı konusunda standart prosedürün uygulandığını bildiren yetkililer, uçağın Diyarbakır'a hareket ettiğini kaydettiler.

