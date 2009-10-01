T24 LogoT24 Logo
Gündem

Senarist Yurdakul'a 'çürük rapor' gözaltısı!

“Arka Sokaklar” dizisinin senaristi Yurdakul, 10 gün önce aldığı terhis belgesiyle geldiği Emniyet’te gözaltına alındı.

01 Ekim 2009 03:00

Rüşvet karşılığı çürük raporu aldığı iddiasıyla listede adı geçen “Arka Sokaklar” dizisinin senaristi Ozan Emre Yurdakul, 10 gün önce aldığı terhis belgesiyle geldiği Emniyet’te gözaltına alındı.

İstanbul polisi, askeri hâkim ve siyasilerin karıştığı sahte çürük raporu soruşturmasında, aralarında sanat dünyasından isimlerin de bulunduğu 52 kişilik bir listeye ulaştı. Rüşvet karşılığı çürük raporu aldığı iddiasıyla listede adı geçen “Arka Sokaklar” dizisinin senaristi Ozan Emre Yurdakul, yaklaşık 10 gün önce aldığı terhis belgesiyle birlikte ifade vermek için geldiği Emniyet’te gözaltına alındı.

155 polis ihbar hattına gelen bir e mail üzerine başlatılan operayonlarda hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, “yağmalamaya azmettirmek ve örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmış, konuyla ilgili Ak Parti Beşiktaş belediye başkan adayı Sibel Çarmıklı ve oğlu Murat Çarmıklı, savcılıktan serbest bırakılmıştı. İhbarı değerlendiren Organize Şube ekipleri, aralarınada sanat, iş ve bürokrat çevrelerinden isimlerin de yer aldığı, çürük raporu alarak askere gitmedikleri öne sürülen 52 kişiden oluşan bir listeye ulaştı.  Listede adı geçen senarist Ozan Emre Yurdakul, dün sabah avukatı Abdullah Kaya ile birlikte Emniyet’e gelerek, ifade verdi. “Arka Sokaklar” dizisinin senaristi Yurdakul, yaklaşık 10 gün önce terhis olduğunu söyleyerek, Yalova Hava Birliği’nden aldığını belirttiği belgeyi Emniyet yetkililerine verdi. Yurdakul, suç şebekesiyle birlikte olmadığını ifade etti.

Gözaltına alındı

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Yurdakul, polis tarafından gözaltına alındı. Senaristin, operasyon kapsamında tutuklanan Murat Turgay Tepe ile yaptığı görüşmelerde sağlık raporu almak için konuştukları öne sürüldü.  Senaristin, Tepe ile görüşmelerinde “havacı” olarak askerlik yapmak istediğini söylediği de öne sürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24