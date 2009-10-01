Senarist Yurdakul'a 'çürük rapor' gözaltısı!

Rüşvet karşılığı çürük raporu aldığı iddiasıyla listede adı geçen “Arka Sokaklar” dizisinin senaristi Ozan Emre Yurdakul, 10 gün önce aldığı terhis belgesiyle geldiği Emniyet’te gözaltına alındı.

İstanbul polisi, askeri hâkim ve siyasilerin karıştığı sahte çürük raporu soruşturmasında, aralarında sanat dünyasından isimlerin de bulunduğu 52 kişilik bir listeye ulaştı. Rüşvet karşılığı çürük raporu aldığı iddiasıyla listede adı geçen “Arka Sokaklar” dizisinin senaristi Ozan Emre Yurdakul, yaklaşık 10 gün önce aldığı terhis belgesiyle birlikte ifade vermek için geldiği Emniyet’te gözaltına alındı.



155 polis ihbar hattına gelen bir e mail üzerine başlatılan operayonlarda hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok, “yağmalamaya azmettirmek ve örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmış, konuyla ilgili Ak Parti Beşiktaş belediye başkan adayı Sibel Çarmıklı ve oğlu Murat Çarmıklı, savcılıktan serbest bırakılmıştı. İhbarı değerlendiren Organize Şube ekipleri, aralarınada sanat, iş ve bürokrat çevrelerinden isimlerin de yer aldığı, çürük raporu alarak askere gitmedikleri öne sürülen 52 kişiden oluşan bir listeye ulaştı. Listede adı geçen senarist Ozan Emre Yurdakul, dün sabah avukatı Abdullah Kaya ile birlikte Emniyet’e gelerek, ifade verdi. “Arka Sokaklar” dizisinin senaristi Yurdakul, yaklaşık 10 gün önce terhis olduğunu söyleyerek, Yalova Hava Birliği’nden aldığını belirttiği belgeyi Emniyet yetkililerine verdi. Yurdakul, suç şebekesiyle birlikte olmadığını ifade etti.

Gözaltına alındı



Hakkında yakalama kararı çıkarılan Yurdakul, polis tarafından gözaltına alındı. Senaristin, operasyon kapsamında tutuklanan Murat Turgay Tepe ile yaptığı görüşmelerde sağlık raporu almak için konuştukları öne sürüldü. Senaristin, Tepe ile görüşmelerinde “havacı” olarak askerlik yapmak istediğini söylediği de öne sürüldü.