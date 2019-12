Senarist Paul Laverty Sinemalife’a konuştu

T24- Türkiye’nin İlk Online Sinema Dergisi Sinemalife, sıcakların iyice kendini hissettireceği haziran ayında sinemaseverlere yine içeriği dolu dolu bir sayı hazırladı. Bu ay Christian Carion’un yönetmen koltuğuna oturduğu, başrollerini Guillaume Canet, Emir Kusturica’nın oynadığı ‘Elveda’ filmini kapağına taşıyan Sinemalife, ayrıca görüntüyü oyuncak gibi gören Kusturica’nın oyunculuğunu mercek altına alıyor.







Sinemalife da ayrıca “Carla’nın Şarkısı”, “Benim Adım Joe”, “Afili Delikanlı”, “Duygudan da Öte”, “Biletler”, “11 Eylül”, “Özgürlük Rüzgarı” ve son olarak Eric Cantona’nın hayatının anlatıldığı “Hayata Çalım At” filminin senaristliğini üstlenen Paul Laverty sayfalarına konuk oldu. Cantona’nın bilinmeyen yönlerini anlatan kendi gözünden anlatan Laverty, dünyanın sorunu olan göçmenlik konularına temas etti. Söyleşi de senarist Türk Sineması’nın dağıtım problemleri yüzünden hak ettiği ilgiyi göremeyişinden bahsetti. Dünyanın büyük sorunlarından biri olan göçmenlik konularına da girizgah yapan Laverty, Türkiye’de Bursaspor’u takımını tuttuğunu da ifade etti. Söyleşinin özünde Eric Cantona’nın yaşamının yanında politik değerlendirmelerde de bulundu yönetmen.





Laverty röportajının yanı sıra, 1963 Kıbrıs olaylarının anlatıldığı “Gölgeler ve Suretler” filminin çekimlerini tamamlayan Derviş Zaim röportajı da Sinemalife’ın bu sayısında zevkle okuyacağınız bir diğer söyleşi. Bu önemli söyleşi haberlerinin yanında, sinema dünyasının taze kanı Gemma Artenton, hüzünlü filmlerin yetenekli oyuncusu Adrien Brody ve derin devletin sokaklarına bakış atan Costa Gavras’a zoom yapılıyor.



Ayrıca dergide, sinemaseverlerin ilgisini çekecek, çok özel dosyalara da yer veriliyor. Skandallara yol açan Politika ve seks konusunun beyazperdede nasıl yankı bulduğuna dair arşiv niteliğinde bir çalışmanın yanında dünya genelinde birçok izleyicinin merakla takip ettiği ‘Sex and the City’ dizisinin sinema serüveni mercek altına alınıyor.





Öte yandan ‘Ne Varsa Eskilerde’ ve animasyon severler içinde ‘Düş Perdesi’ başlıklı köşelerini okuyucular bu ayda takip edebilecek. Masal Perdesi, To Be Continued, Kült Diye, Kayıp Bakışlar, Gözekondu köşeleri ile de sinemaya farklı bir pencereden bakacaksınız. Vizyondakiler, sanal kadraj, beyazperdeden haberler, pek yakında girecek filmlerin de yer aldığı Haziran sayısında yeni çıkan DVD'ler ile birlikte ayın Blu-Ray’inden de haberdar olacaksınız. Ayrıca dergide gösterimdeki filmlerin eleştiri yorumlarını da bulmanız mümkün. DVD ödüllü yarışma sayfasında okuyucuyu sürprizlerin beklediği www.sinemalife.com her zaman olduğu gibi bir tık uzağınızda.