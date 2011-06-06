Sen yeter ki tüket!





Çağnur Öztürk - T24





Televizyonlarda bir kanal bir program yapınca diğer kanallara da hemen sirayet ediyor, virüs gibi hızla yayılıyor.



Türkiye'nin en şık programı’ sloganıyla yola çıkan “BANA HER ŞEY YAKIŞIR”da hafta boyunca, beş kadın yarışmacı, yine haftanın en şık kadını seçilebilmek ve para ödülünün de sahibi olabilmek için yarışıyor, kendilerine verilen bütçeyle en şık olmaya çabalıyor. Yarışmanın ödülü 10 bin TL. Ünlü modacı Cengiz Abazoğlu ise ekran başındaki hanımlara tavsiyelerde bulunuyor.



Show TV'de yayınlanan "BUGÜN NE GİYSEM?"de ise kadın yarışmacılar kendi gardıroplarından getirdikleri kıyafetleri giyerek jürinin karşısına geçiyor, Jüride ikoncan olarak ünlenen Ivana Sert de bulunuyor.



Diğer jüri üyeleri ise Nur Yerlitaş ve Hakan Akaya. Ünlü koreograf Uğurkan Erez’in ise görevi yarışmacıları kuliste motive etmek



"Türkiye'nin en şık kadını"nı seçme amacında olan yarışmanın ödülü ise 100 bin TL.



Fox’ta Bambaşka Style by Jury adıyla ekranlara gelen yarışmanın ise şu sloganı en dikkat çekici olanı; Genç, güzel ve mutlu! Evet bu sizsiniz…Bunun içinde genç, güzel ve mutlu olabilmek için estetik operasyonlar mevcut… Bu yarışma sadece fiziksel değil ruhsal değişim garantisi de veriyor diğerlerinden farklı olarak.



Sanki hayatta mutlu olabilmemizin tek kaynağı genç ve güzel olmak… bize dayatılan en güzel, en genç, en güzel, en şık olmak ama kimse en zeki, en bilgili, en çok okuyan, en çok araştıran, en yaratıcı… olma telaşında değil…ya da birileri böyle olmamız gerektiğini hatırlatmıyor, televizyonun sadece eğlendirme işlevi kullanılıyor ve tüketimin nesneleri, kendi hayatlarımızın nesneleri haline getiriliyoruz.



DEĞİŞİME HAZIR MISINIZ? İSTEYİN YETER sloganı ise ATV’de yeni başlayacak SEN YETER Kİ İSTE programına ait. Bu yarışmada ise diğer ikoncanlar Eda Taşpınar ve Deniz Berdan bulunuyor.



Eskiden bir gecede yapılıp bitirilen güzellik yarışmaları ise haftalarca süren merasimler halini alıyor.



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Yıkanmak istemeyen çocuklar olmak varken; mutlu olmak için en şık, en güzel, en genç görünme koşulu dayatılıyor.



Ünsal Oskay’ın deyişiyle “insan bilincinin dışarıdan istilası” ile birlikte, bilinç tutulması, bilinç donuklaşması yaşanmaktadır.



“Zaman, idrakindeki kesikler ve ancak şoklar halinde algılanabilmesi yüzünden, organik bir zaman olarak yaşanamaz olmuştur. Bellek edinmemize olanak bırakmayan bir zaman biçiminde yaşanır olmuştur. Yaşanıp geçilen zaman …”







