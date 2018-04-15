"Sen yat, bilgisayarın kazansın" diyorlardı, o siteye erişim engeli getirildi

‘Sen yat bilgisayarın kazansın’ diyerek binlerce kişiden milyonlarca dolar toplayan Detay Maxinet ile ilgili önemli bir gelişmenin yaşandığı anlaşıldı. İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği sitenin erişimine yönelik engel koydu. Şirket avukatı ise, erişim engeli kararına itiraz edeceklerini kaydetti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapora göre Detay Maxinet sistemi üzerinden 18 bin 352 kişiden 16 milyon 256 bin 624 dolar toplanmış, bunun 5.6 milyon doları dağıtılmıştı. Bakanlığın ‘piramit sistem’ olarak nitelediği Detay Maxinet’in banka hesaplarına da bloke konulmuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı rapora göre ‘piramit sistem’ olarak yorumlanan Detay Maxinet ile ilgili son gelişme, sitenin erişime kapatılması oldu.