Mehmet Aslan ile Saba Tümer sunuculuğunu yaptığı sabah programında sembolik olarak karı - koca rolünü oynadı. İkilinin twitter yazışmaları ise okuyanları şaşırttı.

Yaz başından beri Çeşme'de olan ve yakın arkadaşının sevgilisi olduğunu belirttiği Uğur Güven ile tatil yapan Saba Tümer, İstanbul'a döndü.

Çeşme'ye giden Aslan ise "Ben karımı görmek için binbir zorlukla Çeşme'ye geleyim. O beni bırakıp İstanbul'a dönsün. Ben şimdi ne yapayım? Onsuz Çeşme'yi neyleyeyim" diye yazdı.

Aslan'ın kendisine laf attığını gören Tümer de "Sen rahat rahat takıl kocacığım. Ben kendime güveniyorum. Dönünce geri alırım seni" yanıtıyla şaşırttı. (Milliyet)