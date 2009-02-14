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Dünya

Sen misin Chavez'e 'diktatör' diyen!

Venezuela'da Devlet Başkanı Hugo Chavez'e "diktatör" diyen Avrupalı milletvekili sınır dışı edildi.

14 Şubat 2009 02:00

Venezuela'da Devlet Başkanı Hugo Chavez'e "diktatör" diyen Avrupalı milletvekili sınır dışı edildi.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu üyesi Luis Herrero'nun ülkeyi terk etmesinin istendiğini açıkladı. İspanyol Halk Partisi mensubu milletvekilinin, Brezilya'nın Sao Paulo kentine hareket eden uçağa bindirildiği öğrenildi.


Avrupa Parlamentosu üyesi Luis Herrero

Milletvekili, gazetecilerle konuşurken, Venezuelalıların anayasa değişikliği referandumunda "diktatörün dayatmalarından korkmadan hür iradeleriyle oy kullanmalarını" istemişti. Bu sözler üzerine ulusal seçim konseyi başkanı, milletvekilinin sınırdışı edilmesini Dışişleri Bakanlığından talep etmişti.

İspanyol milletvekili, Demokrat-Hristiyan Copei partisinin daveti üzerine, yarın yapılacak referandumu gözlemci olarak izlemek amacıyla Venezuela'ya gelmişti.

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