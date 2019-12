-''SEN KANDİL'İN VUVUZELASISIN'' İZMİR (A.A) - 23.08.2010 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural,"Bize Kandil'in borazanı olarak MHP'ye dil uzatıyor.Sen önce kendine bak.Sen Kandil'in vuvuzelasısın" dedi. Vural, MHP İzmir İl Başkanlığında gündeme ilişkin yaptığı basın toplantısında, Türkiye'nin son derece beceriksiz bir hükümet tarafından yönetildiğini iddia etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın tehdit ve şantajla vatandaşları korkuttuğunu, referandumda 'Evet' denmesi için baskı yaptığını ileri süren Vural, demokratik bir ortamda manipülasyonla vatandaşları zorla 'evet' dedirtmek zorunda bırakan bir zihniyetle karşı karşıya kaldıklarını, Başbakan Erdoğan'ın Anayasa'nın 25. maddesini ihlal ettiğini öne sürerek şunları söyledi: ''Bu anayasa değişikliğine neden 'hayır' dememizi ortaya koyan gerekçe de budur. Eğer zorlanıyorsak, tehdit ediliyorsak, şantaj uyguluyorlarsa bu Anayasa değişikliğine 'hayır' demek, demokrasiye sahip çıkmak demektir. Bu anayasa değişikliğiyle ilgili bu gelişmeler, açıkçası abdestin şüpheli olduğunu ortaya koyuyor. Şüpheli bir abdest üzerine bu namaz kılınmaz. Başbakanının abdesti şüphelidir, kıldığı bu namaz da, kılmak istediği bu namaz da kabul olunmaz. Onun için şüpheli abdest üzerine inşa edilmiş bir referandum hayırlı olmayacaktır.'' -''PKK VE BÖLÜCÜLERLE YAPTIĞIN DANSIN FARKINDAYIZ''- Başbakan Erdoğan'ın, MHP'ye dil uzattığını ileri süren Vural, şöyle devam etti: ''MHP'ye haddi olmadan dil uzatıyor. Başbakan bağırıyor çağırıyor. Suçluluk kompleksi içinde. İster damarların çatlarcasına konuş, ister patlıcan gibi morar ama bu yaptıklarını örtemeyeceksin, mızrak çuvala sığmıyor. PKK ve bölücülerle yaptığın dansın farkındayız. Sıkılmadan utanmadan MHP'ye dil uzatıyor. Bizi başkalarıyla aynı kefeye koyuyor. PKK ile yapılan işbirliğinin ortaya çıkmış olması ve vatandaşların bunun farkında olmasından rahatsız olmuştur. Bize Kandil'in borazanı olarak MHP'ye dil uzatıyor. Sen önce kendine bak. Sen Kandil'in vuvuzelasısın. Sen Kandil, Erbil ve Erivan'la siyam ikizleri gibi davranıyorsun.'' Başbakan Erdoğan'ın hemen hemen her konudaki konuşmalarıyla ilgili görüntüleri cep telefonuna kaydettiğini ve bunun için 8 GB'lik hafıza kartı aldığını dile getiren Vural, cep telefonunda Erdoğan'ın idamla ilgili bir konuşmasını dinleterek, ''Bunu ben uydurmuyorum. This is Mister Erdoğan söylüyor. One, two, three'den fazla İngilizcem var. Başbakan'ın tüm ifadeleri arşivlerimizde vardır'' dedi.