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Sen hiç makyajlı sevişmedin mi?

Müjde Ar, geçen hafta tartıştığı partneri Çiğdem Anad'a "Sen hiç makyajlı sevişmedin mi?" sorusunu yöneltti.

05 Aralık 2008 02:00

Müjde Ar, geçen hafta tartıştığı partneri Çiğdem Anad'a "Sen hiç makyajlı sevişmedin mi?" sorusunu yöneltti.

NTV'de yayınlanan Haydi Gel Bizimle Ol programının geçen haftaki bölümüne Müjde Ar ile Çiğdem Anad arasındaki tartışma damgasını vurmuştu.

Bu hafta ise Müjde Ar'ın partnerine sorduğu bir soru gündeme oturdu. Televizyon gazetesinin haberine göre, Sıcak filminde rol alan Ebru Akel'in konuk olduğu programda Anad, konuğuna şöyle bir soru yöneltti: "Geceleyin yatağa gitmeden önce yarım saat hazırlanırmışsın. Hani yarın bir gün bir adamla birlikte yaşamaya başlasan o uyuyacak, sen yarım saat sonra yatağa gideceksin..."

Anad'ın bu sözleri üzerine Müjde Ar partnerine şu soruyu yöneltti: "Önce yatağa gider sonra orasını burasını siler. Sen hiç makyajlı sevişmedin mi?"

Stüdyoyu kahkahaya boğan bu sözler Aysun Kayacı'nın diline dolandı ve Kayacı "Sen hiç makyajlı sevişmedin mi?" diye bir kaç kez tempo tuttu.

Müjde Ar'ın bu sorusuna Çiğdem Anad, gülümsemekle yetindi. Müjde Ar ise, "Bir oyuncu normalde yüzünü temizler. Ben kendimden biliyorum. Uyuyan uyur, kalan sağlar bizimdir" diyerek konuyu kapattı.

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