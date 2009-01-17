'Sen de çıplak gidersin'

NTV'de ekrana gelen Müjde Ar, Pınar Kür, Aysun Kayacı ve Çiğdem Anad'ın birlikte yer aldıkları 'Haydi Gel Bizimle Ol' programında sinemacıların Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından ağırlanması konu edildi.



Pınar Kür ve Müjde Ar, kendilerinin çağırılmamasını imalı sözlerle karşıladı. Kür, "Böyle çağrıldığı yere çok hevesle giden için söylenen bir laf vardır ama ben söylemeyeceğim" dedi ve şu anda Türk sineması için önemli olanın yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın '3 Maymun' isimli filminin Oscar adayları arasında bulunmasını gösterdi.



Müjde Ar ise çeşitli espriler yaptıktan sonra, "Herhalde bizi de çağırırlar" diyerek Köşk'e mesaj yolladı.



Programın en ilginç ifadeleri ise yine Aysun Kayacı'dan geldi.



Müjde Ar'ın "Benim o makamlara giyecek kılık kıyafetim yok" diye konuşunca Kayacı, "Giymeden gidersiniz" lafını etti.



Bu sözler stüdyodaki seyircileri güldürürken Müjde Ar, "Maşallah, senin fikrin bu demek ki çağırırsa" diye konuştu.

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