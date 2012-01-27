'Sen de başkasın, nefretetme!'

T24- Nefret Suçları Yasa Platformu, nefret suçlarına ilişkin kamuoyunda farkındalık yaratmak ve buna ilişkin yasa çıkarılması için başlatılan "Nefret Suçları Yasa Kampanyası"nı basın toplantısıyla tanıttı. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu ve Levent Şensever'in konuşmacı olduğu toplantıda İnceoğlu, "Devletin nefret suçlarına karşı alacağı tutum ve yasal düzenlemeler için atacağı adımlar, toplumsal barışın güçlenmesi için son derece değerli bir mesaj vermiş olacaktır" dedi.



Serhat Korkmaz'ın Bianet'te yayımlanan (26 Ocak 2012) haberi şöyle:









Nefret Suçları Yasa Platformu "Sen De Başkasın, Nefretme" sloganıyla bugün Taksim Hill Otel'de bir basın toplantısı düzenledi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Melda Onur, oyuncu Melih Ekener ve Cengiz Bozkurt, gazeteci Pınar Öğünç ve Roni Margulies toplantıya katılanlar arasındaydı.

Platform adına açılış konuşmasını yapan Levent Şensever, nefret suçlarına ilişkin kamuoyunda farkındalık yaratmak ve buna ilişkin yasa çıkarılması için Nefret Suçları Yasa Kampanyası başlattıklarını belirtti.

Şensever, "Nefret Suçları'nın insan haklarına ve hukuka dayalı bir şekilde ele alınabilmesi için "Nefret Suçları Yasası"na acilen ihtiyaç vardır. AGİT katılımcısı 56 ülkeden 34'ünde nefret suçlarına ilişkin yasal düzenlemeler mevcuttur. Türkiye de ise böyle bir düzenleme mevcut değil.

"Nefret söylemi planladığımız yasa tasarısı içerisinde yer almıyor. Çünkü ifade özgürlüğü ve nefret söylemi arasında ince bir çizgi var. Platformu oluşturan kurumlarda bu konuda farklı bakış açılarına sahip olduğu için yer vermiyoruz" diye konuştu.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Galatarasay Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu da platformun genişleyeceğini ve bireysel katılımında mümkün olduğunu ifade etti.

Nefret Suçları'nın önlenebileceğini belirten İnceoğlu "Devletin nefret suçlarına karşı alacağı tutum ve yasal düzenlemeler konusunda atacağı adımlar, toplumsal barışın güçlenmesi için son derece değerli bir mesaj vermiş olacaktır. Bu mesaj, pek çok mağdur grubun çoğulcu demokrasiye ve adalete yönelik güvenini de arttıracaktır" dedi.





'Önyargılardan boğuluyorum'



Leyla İle Mecnun dizisi oyuncusu Cengiz Bozkurt (Erdal Bakkal rolünde) bianet'e yaptığı açıklamada, ön yargılardan ve ayrımcılıktan boğulduğunu belirtti. Bozkurt "Nefes almaya çalışıyorum. Benim gibi insanları görmek bana heyecan veriyor. Kampanyayı yürekten destekliyorum" dedi.

Oyuncu Melih Ekener ise "nefret söylemi, planlanan yasa tasarısı kapsamına girmiyorsa benim için hiçbir anlam ifade etmiyor" diye konuştu.

İmza kampanyasına katılmak için: http://imza.nefretme.org/