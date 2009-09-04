Şen: Başkan olsaydım Topuz bu paraları kazanamazdı!

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Şen, sarı-lacivertli ekipte yeni sezonda teknik direktör Christoph Daum'un gelişiyle farkın görüldüğünü belirterek, ancak takımın kopuk kopuk oynadığını öne sürdü.



Şen, ''Maraton'' adlı internet sitesindeki röportajında, Fenerbahçe'nin ligde son yaptığı maçta Manisaspor'u Daum'un şansıyla yendiğini ifade edtti.



''Daum'un gelişi ile birlikte büyük bir fark olduğu ortada'' diyen Şen, şu değerlendirmeyi yaptı:

''Fakat ben ilk günden itibaren söylüyorum, bizim takım çok kopuk kopuk oynuyor. Tam Daum'un sitilinde oynuyor. 90 dakikanın 10 dakikası tempo, 15 dakikası istirahat, 8 dakika gene tempo, 7 dakika gene istirahat... Bu her zaman böyle gitmeyebilir. Zayıf takımlarla oynadık, biraz bize pres yapan takım Manisaspor'du ve çok da üzüldüm. Bizim takımın Manisaspor karşısında çaresiz duruma düştüğünü gördüm. Manisaspor'u Daum'un şansı ile yendik. Bazen de şansın bizim tarafa gelmesi lazım. Büyük takımlar, güçlü takımlar, bize karşı pres yapan takımlara karşı oynamaya başladığımız zaman takımı görmek istiyorum, ancak ondan sonra rahatlayabilirim.''

Başkan olsaydım Kocaman'ı getirmezdim

Şen, Aykut Kocaman'ın sportif direktörlük göreviyle ilgili, ''Ben başkan olsaydım, gönderdiğim bir futbolcuyu sportif direktör olarak getirmezdim'' dedi.



Aykut'u futbolculuğu döneminde Fenerbahçe'den gönderdiğini hatırlatan Şen, ''Şimdi Aykut Kocaman teknik direktörün üstünde bir adam olarak geldi. Tam da yetkisinin ne olduğunu bilmiyorum. Daha evvel benim zamanımda 1981 yılında Necdet Niş'i sportif direktör yaparak, verdiğim sınırsız yetkili olarak mı geldi bilemiyorum. Bilmediğim için de bir şey beyan edemiyorum'' diye konuştu.

Daum başarılı olamazsa



Ali Şen, büyük takım antrenörlerinde aradığı 3 şartın bilgi, tecrübe ve zeka olduğunu, Daum'da bu özelliklerin bulunduğunu kendisinden başarı beklediklerini ifade etti.



Şen, ''Daha önce de söylemiştim Aragones'te bilgi var, tecrübe var, ama zeka yok demiştim. Daum'da ise bilgi var diyorum, tecrübe var, zeka ve kurnazlık da var diyorum. Daum hem zeki hem kurnaz bir teknik direktör. Eğer Daum başarılı olamazsa 10,5 milyon euroyu geri isteriz. Yani bunu bilsin ve başarılı olsun'' diye konuştu.



Rijkaard dünya markası bir teknik direktör



Ali Şen, ezeli rakipleri Galatasaray'ın geçen yıla göre çok daha iyi bir teknik direktöre sahip olduğunu belirterek, ''Rijkaard dünya markası bir teknik direktör'' dedi.



Sarı-kırmızılı ekibin iyi bir teknik direktörün yanı sıra iyi de futbolcu transferleri yaptığını anlatan Şen, şunları söyledi:

''Nokta transfer dediğimiz transferleri yaptı. Burada Haldun Üstünel'i tebrik ediyorum. Galatasaray'da para yok demelerine rağmen bu sene bu işi yaptılar. TOKİ de stadı üstlendi. TOKİ bu stadı bitirdikten sonra Galatasaray çok öne geçecektir. Bu endişelerimi Fenerbahçeli olarak daha öncede belirtmiştim. Galatasaray'ın stadı hizmete girene kadar bizim çok fark yapmamız lazımdı -şampiyonluk adedi olarak- ama öyle bir fark olmadı. Galatasaray'ın durumu gayet iyi. Galatasaray'ın futbolunu da beğeniyorum.''



2009'u beklemez Avrupa'da kupa alırdık



Fenerbahçe'de bugün yapılan başarılı işlerin temelinin kendisinin döneminde atıldığını savunan Şen, ''Ali Şen başkanlığı bırakmamış olsaydı, Fenerbahçe hangi konumda olurdu?'' sorusuna şöyle yanıt verdi:



''Bugün Fenerbahçe'de olan her şeyin temelini biz attık. Samandıra'yı biz başlattık, Fenerium'un organizasyonunu biz başlattık, borsaya açılışın temelini biz attık. Bugün Fenerbahçe'nin bu iyi hareketlerinin temelinde hem Ali Şen hem de çalışma arkadaşlarının imzası var. 1998 yılından bugüne kadar şampiyon olur muyduk? Valla 1996 yılında Manchester United'ı 40 yıl sonra ilk defa yenen bir takımın başkanı olarak, o zaman Türkiye'ye geldiğimde 'Bu takım Avrupa'da kupa alacak' demiştim. 2009 yılını beklemez Avrupa'da kupa alırdık. O da UEFA kupası değil, şampiyonlar ligi şampiyonluğu olurdu.''



Şen, ''Ali Şen'in parası ile Mehmet Topuz'un fiyatı nedir?'' sorusuna ise ''Mehmet Topuz'u tanımıyorum. Ama iyi ki ben başkan değildim, yoksa Mehmet Topuz bu paraları kazanamazdı''

Ali Şen, büyük takım antrenörlerinde aradığı 3 şartın bilgi, tecrübe ve zeka olduğunu, Daum'da bu özelliklerin bulunduğunu kendisinden başarı beklediklerini ifade etti.Şen, ''Daha önce de söylemiştim Aragones'te bilgi var, tecrübe var, ama zeka yok demiştim. Daum'da ise bilgi var diyorum, tecrübe var, zeka ve kurnazlık da var diyorum. Daum hem zeki hem kurnaz bir teknik direktör. Eğer Daum başarılı olamazsa 10,5 milyon euroyu geri isteriz. Yani bunu bilsin ve başarılı olsun'' diye konuştu. Ali Şen, ezeli rakipleri Galatasaray'ın geçen yıla göre çok daha iyi bir teknik direktöre sahip olduğunu belirterek, ''Rijkaard dünya markası bir teknik direktör'' dedi.Sarı-kırmızılı ekibin iyi bir teknik direktörün yanı sıra iyi de futbolcu transferleri yaptığını anlatan Şen, şunları söyledi:''Nokta transfer dediğimiz transferleri yaptı. Burada Haldun Üstünel'i tebrik ediyorum. Galatasaray'da para yok demelerine rağmen bu sene bu işi yaptılar. TOKİ de stadı üstlendi. TOKİ bu stadı bitirdikten sonra Galatasaray çok öne geçecektir. Bu endişelerimi Fenerbahçeli olarak daha öncede belirtmiştim. Galatasaray'ın stadı hizmete girene kadar bizim çok fark yapmamız lazımdı -şampiyonluk adedi olarak- ama öyle bir fark olmadı. Galatasaray'ın durumu gayet iyi. Galatasaray'ın futbolunu da beğeniyorum.''Fenerbahçe'de bugün yapılan başarılı işlerin temelinin kendisinin döneminde atıldığını savunan Şen, ''Ali Şen başkanlığı bırakmamış olsaydı, Fenerbahçe hangi konumda olurdu?'' sorusuna şöyle yanıt verdi:''Bugün Fenerbahçe'de olan her şeyin temelini biz attık. Samandıra'yı biz başlattık, Fenerium'un organizasyonunu biz başlattık, borsaya açılışın temelini biz attık. Bugün Fenerbahçe'nin bu iyi hareketlerinin temelinde hem Ali Şen hem de çalışma arkadaşlarının imzası var. 1998 yılından bugüne kadar şampiyon olur muyduk? Valla 1996 yılında Manchester United'ı 40 yıl sonra ilk defa yenen bir takımın başkanı olarak, o zaman Türkiye'ye geldiğimde 'Bu takım Avrupa'da kupa alacak' demiştim. 2009 yılını beklemez Avrupa'da kupa alırdık. O da UEFA kupası değil, şampiyonlar ligi şampiyonluğu olurdu.''Şen, ''Ali Şen'in parası ile Mehmet Topuz'un fiyatı nedir?'' sorusuna ise ''Mehmet Topuz'u tanımıyorum. Ama iyi ki ben başkan değildim, yoksa Mehmet Topuz bu paraları kazanamazdı''