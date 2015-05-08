'Sen ayda 14 bin lira alırken zulüm değil de, işçiye 1500 lira verirken mi zulüm oluyor'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin 1500 liraya çekileceği vaadine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gelen tepkiye ilişkin olarak, "Asgari ücret 1500 lira olursa işçiye zulüm olur diyorlar. Bunu diyen kim Maliye Bakanı. Sen ayda 14 bin lira alırken zulüm değil de, işçiye verirken mi zulüm oluyor" dedi.

Kılıçdaroğlu, partisinin Manisa mitinginde vatandaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başları şöyle:

Manisa’da işsizlik var. İşsizlik sorununu çözmeyen bir ülke her türlü tehlikeye açıktır. İşsizlik sorununu çözmeyen ülke yer altı dünyasını zenginleştiren bir ülkedir.

Asgari ücret 1500 lira olacak ve vergiye tabi olmayacak. Asgari ücret 1500 lira olursa işçiye zulüm olur diyorlar. Bunu diyen kim Maliye Bakanı.

Sen ayda 14 bin lira alırken zulüm değil de, işçiye verirken mi zulüm oluyor.

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramında birer maaş ikramiye vereceğiz dedik, koro halinde kaynağı nereden bulacaksınız diye bağırdılar.

Emeklilere bayramlarda birer maaş ikramiye vereceğiz. Emekliye ne veriyorsun? 8 milyon emeklinin aylık geliri bin liranın altında. Eğer bu ülke büyümüşse, emeklinin alın teriyle, gözyaşıyla büyümüştür. Cumhuriyet Halk Partisi’nin emeklilere vefa borcu var.

Emekliler geçinemiyor, ikramiyeyi alacak, pazara gidecek, esnaf kazanacak, hortumcular kaybedecek. 11 milyon emekli var, bir tek bile fire beklemiyorum. Hakkınızı savunuyorsanız, huzur istiyorsanız adres CHP.

Her devlet dairesinde bir grup taşeron işçi görürsünüz. İş güvenceleri yok, çağdaş kölelik düzeni. Taşeron işçiliği kaldıracağız.

3 yılın sonunda geldiğimiz nokta şu; 6 milyon 200 bin işsizimiz, 17 milyon yoksulumuz var. Aylık geliri bin liranın altında 8 milyon emeklimiz var. Yanlış dış politika sonucu 2 milyon Suriyelimiz var. 2 milyon Suriyeliye ödediğimiz 5,5 milyar dolarımız var. 13 yılda ne yaptılar? Ben sizden sadece 4 yıllığına süre istiyorum.

Hollanda, Konya'dan küçük ama yıllık tarım ihracat rakamları 120 milyar dolar. Bizim yıllık tarım ürünü ihracatımız 12 milyar dolar. Neyimiz eksik? Toprağımız mı? Daha fazla. Güneşimiz mi, yağmurumuz mu? Allah'a şükür var. Bir tek şeyimiz eksik, ahlaklı, namuslu, dürüst siyaset eksik.