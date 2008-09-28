'Sen aradan çekil Erdoğan gelsin'

‘Düello’ belgelerinin ortaya çıkardığı gerçekler

Tartışmadan çok şey öğrenildi

Kılıçdaroğlu’na "sanal" saldırı

CHP Lideri Baykal’ın mal varlığıyla ilgili iddiaları sürdüren AKP’li Fırat’ın ’suçluluğun telaşı içinde olduğunu’ söyleyen CHP Grup Başkanvekili Kılıçdaroğlu, "Sen çekil aradan. Genel başkanlarımız tartışsın" dedi. Kılıçdaroğlu, Baykal ve Erdoğan’ın yine Uğur Dündar moderatörlüğünde bir araya gelebileceklerini vurguladı.CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın mal varlığı" hakkındaki iddialarını sürdüren AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat’a "Sen çekil aradan. Genel Başkanlarımız tartışsın" çağrısı geldi. Fırat’ın basın toplantısını Çukurambar’daki evinde izleyen Kılıçdaroğlu, "Suçluluğunun telaşı içinde yapılmış bir açıklama. Sayın Baykal’ın mal varlığıyla ilgili konuşmak Dengir Mir Mehmet Fırat’a düşmez. Eğer Tayyip Erdoğan, Sayın Baykal’ın mal varlığını sorgulamak istiyorsa, Sayın Uğur Dündar’ın başkanlığında ister Meclis’te, ister başka ortamda bir araya gelirler. Zaten Sayın Baykal, tartışma başlamadan önce bana ’Eğer benim mal varlığım konusu açılırsa, muhatabın ben ve AKP Genel Başkanı olduğunu söyle. Ya aynı tür toplantıyı biz ikimiz yapalım, ya da ikimizin dokunulmazlıkları kaldırılsın veya sadece benimki kaldırılsın mahkemeye gideyim, onlar da ellerindeki her belgeyi mahkemeye sunsunlar’ demişti" dedi. Kılıçdaroğlu, Fırat’ın ardından Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:Gümrük Müsteşarı, "Menas’ın kırmızı hatta olup olmadığını açıklayamam" diyor, daha ne desin. Bir denetim elemanı kaçakçılık ya da hayali ihracat raporu yazdığı zaman bu otomatikman risk analizleri şubesine gider, o firma da kırmızı hatta yerini alır, Menas’ın olduğu gibi. Fırat’ın adının yer aldığı belge de kırmızı hattan çıkarma talebidir, açık net nüfuz suistimalidir.Mahkeme açıkça, "gerçekte ihracat işlemlerine konu olmayan", yani hayali ihracattır diyor. Bu karar da Fırat’ın AKP Genel Başkan Yardımcısı iken alınıyor. Bu sahtekarlıklar yapılırken de Menas’ın ikinci başkanıdır. Fırat, şüphe edilecek ön delil sunun diyor, sizin alnınıza Danıştay kararını yapıştırıyoruz, bunu çivilememiz mi gerekiyor.Sayın Fırat, Amerikan Raiges firmasını tanıyor musunuz? Bu firmadan Menas’a para geldi mi? Hisselerinizi 1 Eylül 2007’de 300 bin dolara devrettiğinizi açıklamıştınız. Dekontlarda gönderilen paraların ’hisse devir bedelleri’ olduğu niçin yazmıyor? 300 bin dolara sattığınızı söylediğiniz hisse devrinin 200 bin doları hangi tarihte bankaya yattı?Sayın Baykal gibi bütün CHP milletvekillerinin de Meclis Anayasa-Adalet Komisyonu’na dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin dilekçeleri var. Ama AKP, arkasında karanlık dosyalar olduğu için bizim dokunulmazlıklarımızı da kaldırmıyor. Dokunulmazlıklar kalktığında kim kalpazanlık, sahte evrak düzenlemekten yargılanacak? İngiltere’ye yapılan ihracat nedeniyle Fırat’ın daha zaman aşımı süresi dolmadı, onu da unutmasın.Kılıçdaroğlu, Fırat’ın kendisine yönelik "sahtekar" suçlaması için de, "ailesinden aldığı terbiye beni ilgilendirmez, ciddi almadığım bir adamın sözlerini niye ciddiye alayım" dedi.