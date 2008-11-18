Sen ağlama Angelina!

Hollywood'un gözde oyuncularından Angelina Jolie'yi hep güçlü kadın kimliğiyle görmeye alışık olanlar, onun bu gözyaşları karşısında şaşkına dönecek. Jolie'nin akıttığı gözyaşları, özellikle ikiz bebeklerini dünyaya getirdikten sonra yaşadığı yoğun annelik duygusuyla ilgili.



Aktris Angelina Jolie, Clint Eastwood’un yönetmenliğini yaptığı son filmi 'Changeling' filmi için gazetecilerin sorularını yanıtlarken duygusal anlar yaşadı. 1920'li yıllarda oğlu kaçırılan bir anneyi canlandırdığı filmde, içinde bulunduğu karakterden çok etkilendiğini dile getiren Jolie, Christine Collins rolünü annesine benzetti.



Filmle ilgili duygularını anlatan Jolie, annesi hakkında konuşurken göz yaşlarını tutamadı:

“İsmi Marşelin’di. Herkes ona şakasına Marşmelov derdi; yumuşak ve tatlı bir kadındı annem. Oynadığım karakter; Christine Collins ise bana annemi hatırlatıyor. Annem hiç sinirlenmeyen bir kadındı, sakin ve anlayışlıydı. Ağzından kötü bir söz çıktığını hiç duymadım.Ama söz konusu kendi çocukları olunca iş değişir, saldırgan bir kadıno lurdu. Tıpkı Collins gibi..."

