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Şemsiye saplarında 100 bin 920 uyuşturucu hap bulundu

Mersin'de bir eve yapılan aramada ele geçirilen 790 şemsiye demir sapına gizlenen 100 bin 920 Captagon hap bulunurken iki şüpheli yakalandı

07 Ağustos 2017 21:36

Mersin'in merkez Mezitli İlçesi'ne bağlı Çamlıca Mahallesi'ndeki bir eve Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Arama yapılırken duvar dibindeki çuvallarda 790 şemsiye olduğu fark edildi. 

Şemsiyelerden şüphelenen polis, birini alıp incelerken sökülen demir sapından uyuşturucu Captagon hap çıktı. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şemsiyeler 2 gün boyunca söküldü. Şemsiyelerin demir sapından toplam 100 bin 920 adet hap çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan iki Suriyeli şüpheli ise sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. (DHA)

 

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