'Şemsiye Kralı' yağmur kaynaklı kazada öldü

Bundan tam 40 yıl önce aniden bastıran yağmurdan korunmak isteyenlere sattığı şemsiyeleri, içi tamamen ceplerden oluşan paltosunda taşıyan ve bugün "şemsiye kralı" anılan Tekşem Group Yönetim Kurulu Başkanı Celal Birsen, trafik kazasında yaşamını yitirdi.



Hürriyet’in haberine göre, Celal Birsen, dün saat 18.00 sıralarında, TEM Otoyolu Esenyurt Mevkii’nde trafik kazası geçirdi. Bariyerlere çarpan cip takla attıktan sonra durdu. Celal Birsen ile şoförü Muhsin Erdoğan olay yerinde hayatlarını kaybetti. Yılda 3 milyon adet şemsiye üreten ve 40’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren Celal Birsen, sadece yağmur şemsiyelerinde değil, güneş şemsiyelerinde de dünya devi konumuna gelmişti.



Malatya’da doğdu



Celal Birsen, Malatya’nın Pötürge ilçesinde fabrika işçisi bir babanın oğlu olarak doğdu. 5 yaşında ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti. İlkokuldan sonra okumadı. 14 yaşında seyyar satıcılık yapmaya başladı. 1984 yılında askerlik sonrası düzenli bir işi olması gerektiğine karar verdi ve yalnız şemsiye satmaya başladı. Birsen, Güney İtalya’dan, Fransa sahillerine hatta Ibiza’ya kadar güneş şemsiyesi satıyordu.



Yılda 3 milyon adet şemsiye üreten Celal Birsen, son bir kaç yıldır otel-bar-restoran işletmecileri için reklam ve amblem içermeyen düz renk güneş şemsiyesi üretimi de gerçekleştirmeye başladı. Her bölgeye özel konseptlerde şemsiyeler üreten Celal Birsen, sadece Avrupa’da değil, Amerika plajlarına da açılmanın planlarını yapıyordu.



Federasyon’da yedek üye



Üç yıl Malatya Spor Asbaşkanlığı yapan Celal Birsen, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği yapıyordu. Celal Birsen’in ölümü Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde ana sayfadan duyuruldu.



Birsen’in yaşamından kesitler



Malatya’nın Pötürge ilçesinde doğdu. 5 yaşında ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti.



İlkokuldan sonra okumadı. 14 yaşında seyyar satıcılık yapmaya başladı.



1984 yılından sonra şemsiye işine girdi. Kısa süre sonra bir dükkan kiraladı.



Önce bir Alman firmasının Türkiye mümessilliğini aldı. Sonra kendi markasını yarattı.



İlk ürettiği şemsiyelere Rainbow adını verdi. 1997’de Celal Birsen markalı şemsiye üretmeye başladı.



İlk yüksek miktarlı sipariş Algida dondurmalarından geldi. Kısa sürede 42 ülkeye ihracat yapmaya başladı.



Coca-Cola, Nestle, Heineken gibi markaların dünya genelindeki güneş şemsiyelerini üretir oldu.



Çorlu’da 40 bin metrekarelik üretim tesisi bulunuyor.

