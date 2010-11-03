-SEMRA VE AHMET ÖZAL ANKARA ADLİYESİNDE ANKARA (A.A) - 03.11.2010 - Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Özal'ın eşi Semra ve oğlu Ahmet Özal, ifade vermek üzere Ankara Adliyesine geldi. İfadeleri, soruşturmayı yürüten özel yetkili Ankara Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Görüşen'in alması bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sekizinci Cumhurbaşkanı Özal'ın ölümüyle ilgili basında yer alan haberler üzerine resen soruşturma başlatmıştı. Özal'a 1988'de düzenlenen suikast girişimiyle ilgili de yine basında yer alan haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, soruşturma dosyası ''yetkisizlik'' kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti. Her iki soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında birleştirilmişti.