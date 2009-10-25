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Semra Özal'ın villasını soyan 3 kişi tutuklandı

25 Ekim 2009 23:27

8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın eşi Semra Özal'ın villası 3 Ekim 2009 günü soyulmuş ve yüklü miktarda ziynet eşyası çalınmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 1'i kadın 11 kişi bugün emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Sarıyer Adliyesi'ne sevkedildi. Burada hakim karşısına çıkarılan zanlılardan aralarında çete lideri Metin S.'nin de bulunduğu 3 kişi tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Zanlıların çaldıkları ziynet eşyalarından büyük bir kısmı Şanlıurfa ve Bursa'da bulunup Semra Özal'a teslim edilirken, Turgut Özal'ın saatinin bulunamadığı belirtilmişti.

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