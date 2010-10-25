Semra Özal ifade vermedi

T24 -Turgut Özal'ın şüpheli ölümü hakkında bugün ifade vermesi beklenen Semra Özal, sağlık raporu yollayıp İstanbul Adliyesi'ne gitmedi.

Ahmet Özal'ın, babası Turgut Özal'a düzenlenen suikast ve ölümüyle ilgili iddiaları üzerine Ankara Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Görüşen tarafından yürütülen soruşturmada Özal'ın eşi Semra Özal dinlenilecek.

Semra Özal'ın tanık sıfatıyla ifadesi İstanbul'da alınacak. Savcı Görüşen, Özal'ın bugün ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat gönderdi.

Bugün Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne gelmesi beklenen Semra Özal, sağlık raporu gönderdi. Semra Özal'ın haftaya ifade vermesi için gelmesi bekleniyor.