-SEMPOZYUMA BEBEĞİYLE KATILDI KAYSERİ (A.A) - 27.09.2010 - Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) düzenlediği ''1. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu'nda sunum yapacak olan Kazakistanlı Doç. Dr. Nursulu İmasova, sempozyuma, İtalyan Milletvtekili Licia Ronzulli gibi kucağındaki 9 aylık bebeğiyle geldi. Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Tarih bölümü öğretim üyelerinden İmasova, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde ERÜ Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi'nce düzenlenen sempozyumun ERÜ Sabancı Kültür Sitesi'ndeki açılış törenine, 9 ay önce dünyaya getirdiği oğlu Mustafa Çetin ile birlikte katıldı. İmasova, toplantıya verilen arada gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlu küçük olduğu için yanında getirmek zorunda kaldığını söyledi. Sempozyumu çok önemsediğini belirten İmasova, ''Sempozyumda Orta Asya ile Selçuklu arasındaki kültürel ve sanatsal etkileşim konusunda sunum yapacağım. Orta Asya ile Türkiye'yi tarih ve sanat açısından bağlayan Selçuklu devletidir. Türkler, köklerinin Orta Asya'dan geldiğini söyler. O kökleri Selçuklular getirdi. Onun için Kazakistan, Orta Asya devletleri ve Türkiye için bu konunun araştırılması çok önemli. Bu sempozyuma katılmak bizim için bir şereftir'' dedi. İmasova, ''Sempozyumda sunum yaparken oğluma, babası bakacak. Sempozyumun konusu ve içeriği çok önemli olduğu için katılmak istedim'' diye konuştu. Türkiye Kazakistan Kültür Derneği Başkanı da olan baba Hasan Çetin de inşaat işi için gittiği Kazakistan'da tanıştığı İmasova ile evlendiğini belirterek, Kayseri'de olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. İmasova, sempozyumun 3. günü ''Orta Asya Türk Devletleri ile Selçuklu Devleti Arasındaki Kültürel ve Sanatsal Etkileşim'' konulu sunum yapacak. Geçtiğimiz hafta yapılan Avrupa parlamentosundaki oturuma 6 haftalık kızıyla katılan 35 yaşındaki İtalyan Milletvtekili Licia Ronzullli kucağına sardığı bebeğiyle katılmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.