Şempanzeler 30 yıl sonra özgür

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Habertürk'ün haberine göre, Avusturya’daki bir laboratuvarda yıllardır deney hayvanı olarak kullanılan şempanzeler, Salzburg yakınlarındaki, ünlü “kaçak inek” Yvonne’un da barındığı Gut Aiderbichl Hayvan Koruma Merkezi’ne getirildi.30 yıl sonra ilk kez güneşi gören ve yeşilliklere basan şempanzelerin tepkilerini görenler gözyaşlarına hâkim olamadı. Önce korkuyla çevrelerine bakınan, ardından birbirlerine sarılan, daha sonra da sevinç çığlıkları atarak yeşilliklere koşan maymunlar küçük çocuklar gibiydi.Maymunlar üzerinde tıbbi testler yapılıyor; vücutlarına HIV ya da hepatit virüsü enjekte edilip ilaçlar deneniyordu. Hiç dışarıya çıkarılmayan şempanzelerin doğan bebekleri ise hemen ellerinden alınıyordu.