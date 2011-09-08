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Yaşam

Şempanzeler 30 yıl sonra özgür

Avusturya'daki bir laboratuvara kapatılarak deney hayvanı olarak kullanılan şempanzeler 30 yılsonra ilk kez dışarı çıktı.

08 Eylül 2011 03:00

T24 - Avusturya'daki bir laboratuvara kapatılarak deney hayvanı olarak kullanılan şempanzeler 30 yılsonra ilk kez dışarı çıktı.

Şempanzelerin 30 yıl ardından gelen özrgürlükleri izlemek için videoyu tıklayın


Habertürk'ün haberine göre, Avusturya’daki bir laboratuvarda yıllardır deney hayvanı olarak kullanılan şempanzeler, Salzburg yakınlarındaki, ünlü “kaçak inek” Yvonne’un da barındığı Gut Aiderbichl Hayvan Koruma Merkezi’ne getirildi.


30 yıl sonra ilk kez güneşi gören ve yeşilliklere basan şempanzelerin tepkilerini görenler gözyaşlarına hâkim olamadı. Önce korkuyla çevrelerine bakınan, ardından birbirlerine sarılan, daha sonra da sevinç çığlıkları atarak yeşilliklere koşan maymunlar küçük çocuklar gibiydi.


Maymunlar üzerinde tıbbi testler yapılıyor; vücutlarına HIV ya da hepatit virüsü enjekte edilip ilaçlar deneniyordu. Hiç dışarıya çıkarılmayan şempanzelerin doğan bebekleri ise hemen ellerinden alınıyordu.



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