Semih'i tebrik etti

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Daniel Gonzalez Güiza, sarı-lacivertli takımın Hacettepe'yi 7-0 yendiği lig maçından sonra soyunma odasına giderek, takım arkadaşlarını kutladı ve kendisinin yerine oynayan Semih Şentürk ile fotoğraf çektirdi.



Hacettepe maçından sonra soyunma odasında birlikte fotoğraf çektiren Güiza ve Semih, kulübün resmi internet sitesine yaptıkları açıklamada, Fenerbahçe için mücadele ettiklerini ifade ederek, "Hangimizin gol attığı önemli değil. Kim gol atarsa atsın kazanan Fenerbahçe olacaktır" dediler.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçından sonra sarı kart cezalısı durumuna düşen ve İspanya Milli Takımı'ndan döndükten sonra da sol uyluk arka bölgesinde 2. derece kas zorlanması tespit edilen Güiza, Semih ile arasında hiçbir problemin olmadığını vurgulayarak, "İkimizde Fenerbahçe için çalışıyoruz. Birlikte veya yalnız, kim gol atarsa Fenerbahçe kazanıyor" diye konuştu.



İspanyol futbolcu, sakatlığıyla ilgili olarak da "Tedavim süratle başladı. Belki 1-2 hafta oynayamayacağım ama, takımımı oynamadan da olsa desteklemeye devam edeceğim" dedi.



Semih ise zaman zaman taraftarın, bazen de kamuoyunun Güiza ile arasında problem olduğunu sandığını belirterek, "Halbuki birlikte oynadığımız zamanlarda da iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum. Bundan sonra da her maçı final havasında oynayacağız. Kim gol atarsa atsın Fenerbahçe kazanacak" şeklinde konuştu.

