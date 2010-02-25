Semiha Berksoy anısına sergi açıldı

Cumhuriyet dönemi sanatının sembolü olan Semiha Berksoy için 100. doğum yılında iki sergi açıldı.

“İlklerin kadını” olarak bilinen, sanatı uluslararası camiada hayranlıkla karşılanan Semiha Berksoy 100 yaşında. Cumhuriyet dönemi sanatının sembolü olan Berksoy’un 100. doğum yılı nedeniyle Kâzım Taşkent Sanat Galerisi ve Sermet Çifter Salonu’nda “Ben Yaşardım Aşk ve Sanatla” başlıklı iki sergi açıldı.

Sergiye paralel olarak çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bunlardan ilki “Semiha Berksoy’un Dünyası” başlıklı sergi gezileri. 1,5, 8, 15 ve 19 Mart tarihlerinde saat 16.00’daki gezileri, sanatçının kızı Zeliha Berksoy gerçekleştiriyor.





Bir diğer etkinlik de “Semiha Berksoy’un Hayatı ve Sanatı” başlığını taşıyor. Moderatörlüğünü M. Melih Güneş’in yaptığı söyleşiye Zeliha Berksoy ve Macide Tanır konuşmacı olarak katılıyorlar. 5 Mart Cuma günü Sermet Çifter Salonu’nda gerçekleşecek söyleşi saat 18.30’da başlıyor.



15 Mart Pazartesi günü yine Sermet Çifter Salonun’da saat 18.30’da başlayacak söyleşiye Zeliha Berksoy ve İlber Ortaylı katılıyor. Konuşmacılar sanatçının hayatını, sanatını tarihsel zemin üzerinde değerlendirecek.



