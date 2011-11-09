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Spor

Semih, Sezer ile Serdar çalışmalara katılmadı İSTANBUL (A.A)

09 Kasım 2011 17:25

-Semih, Sezer ile Serdar çalışmalara katılmadı İSTANBUL (A.A) - 09.11.2011 - Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 19 Kasım Cumartesi günü Eskişehirspor'la yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışmanın 1 saat 40 dakika sürdüğü belirtilirken, oyuncuların ısınma hareketlerinin ardından salonda kuvvet, sahada da çabukluk çalışmaları yaptıkları aktarıldı. Sarı-lacivertli ekipte, Semih Şentürk ile Sezer Öztürk'ün geçirdikleri gribal enfeksiyon nedeniyle, Serdar Kesimal'ın ise arka adalesindeki ağrılar nedeniyle antrenmana katılamadıkları, Reto Ziegler, Issiar Dia ve Serkan Kırıntılı'nın da tedavilerine devam edildiği açıklandı. Öte yandan, Cristian Baroni'nin ise bireysel oyuncu antrenörü Dolu Arslan ile takımdan ayrı yaptığı koşu çalışması ile antrenmanı tamamladığı belirtildi. Fenerbahçe takımında, 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turunda Hırvatistan'la yapılacak maçlar nedeniyle A Milli Takım kadrosunda bulunan Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Selçuk Şahin, Emre Belözoğlu ve Caner Erkin ile A2 Milli Takımı'nda bulunan Mert Günok, ülke milli takılarında bulunan Joseph Yobo ile Henri Bienvenu çalışmada bulunmayan diğer isimler oldular. Sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde basına açık olarak gerçekleştirilecek günün ikinci antrenmanıyla Eskişehirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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