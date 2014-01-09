Semih Şentürk'ten Galatasaray itirafı

Fenerbahçe'den Medical Park Antalyaspor'a transfer olan Semih Şentürk, 2011 yılında Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını ilk kez açıkladı. Cine 5’te yayınlanan '90+3' programına konuşan Şentürk, "Hiçbir zaman ayrılmayı düşünmedim ama bunu samimiyetle söylüyorum. 2011 senesinde Fatih hocamız Galatasaray’ın başına geldiğinde bir teklif almıştım ama ilk tercihim Fenerbahçe oldu" dedi.

Şentürk, Antalyaspor'a transferine ilişkin, "Bana inanan sahip çıkan bir kulübe gideceğim. İnşallah orada, eski Semih’i izlettirmek istiyorum tek amacım bu" diye konuştu.

Hedefinin tekrar A Milli takıma seçilmek olduğunu söyleyen tecrübeli futbolcu, "Öncelikle Antalyaspor’un başarısı için oraya katacağım tecrübelerle milli takıma tekrar seçilmek istiyorum. Amacım,2008 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Milli formayla tattığım başarıyı tekrar şu anki teknik direktör Fatih Terim’le yakalamak" dedi.

'5 maç üst üste oynatılmadım'

Semih Şentürk, eski kulübü Fenerbahçe ile ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Golcü futbolcu: Fenerbahçe’de gerektiği zaman başarılar da gördüm şampiyonluklar da gördüm. Gerektiği zaman son hafta şampiyonluklar da kaçırdım. Çok mutlu da olduğum, çok üzüldüğüm dönemler oldu. Güzel bir 14.5 sene geçti benim adıma. Beni ben yapan Fenerbahçe ve gayretlerimdir. Ama tabii ki her başlangıcın bir sonu da oluyor’’ diye konuştu. Fenerbahçe’de oynadığı dönemde sık sık yedek kalmasıyla ilgili de konuşan Semih Şentürk; Büyük forvetler geldi onlardan bir şeyler öğrendim. Gol kralı olduğum senede bile gol atıp ertesi haftaki maçta kadroya alınmadığım oldu. Ben Fenerbahçe sayesinde bir yerlere geldim ama benim Fenerbahçe’de tek eksiğim 5 maç üst üste oynamamaktı’’ dedi.

'Kadroda düşünmediler, 2 milyon euro istediler'

Semih Şentürk,6 ay önce kadro dışı bırakılma nedenini ilk kez açıkladı. Başarılı oyuncu; "Neden 6 ay oynamadığımı çok iyi biliyorum. Çünkü Fenerbahçe kulübü bana ayrılma konusunda bir tebligat göndermişti. Tam gitmek üzere iken 2 milyon Euro bonservis ücreti belirlediler. Tamam istenmeyebilirim ama gönderecekleri adama 2 milyon Euro bonservis bedeli koydular, ben de bu yüzden gidemedim’’ dedi. Semih ayrıca transfer döneminin bitmesine günler kala bonservisini ücretsiz vermeyi kabul eden Fenerbahçe yönetimi yüzünden sezon başında transfer için zamanı kalmadığını da açıkladı.

'Galatasaray'dan teklif almıştım'

Semih Şentürk, Fatih Terim döneminde Galatasaray’dan transfer teklifi aldığını fakat bunu reddettiğini söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Hiçbir zaman ayrılmayı düşünmedim ama bunu samimiyetle söylüyorum. 2011 senesinde Fatih hocamız Galatasaray’ın başına geldiğinde bir teklif almıştım ama ilk tercihim Fenerbahçe oldu. O sezon sözleşmem boşa çıkmıştı bana öyle bir teklif gelmişti ama Fenerbahçe’den de o dönem bir teklif gelince önceliğim orası oldu. Ben de bunun üzerine oraya mal olmuş bir oyuncu olarak Semih Şentürk olarak Fenerbahçe’de kaldım" ifadelerini kullandı.